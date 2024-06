Zeker 33 stembureaumedewerkers op één dag overleden in India

De aanhoudende hitte in India blijft voor slachtoffers zorgen. Gisteren, op de laatste dag van de verkiezingen, overleden in slechts één staat 33 stembureaumedewerkers.

RTL Nieuws-correspondent Thom Schelstraete is in India en ondervond aan den lijve hoe heet het daar momenteel is. Hij zag dat mensen gewoon doorwerkten in de buitenlucht:



Extreme hitte in India: zo voelt dat

Ook mensen die in stembureau's hadden het erg zwaar. Kiespersoneel in de staat Uttar Pradesh bezweek zelfs door de hoge temperaturen waar India al weken mee kampt.



Elke dag vallen er doden maar gisteren was het aantal sterfgevallen uitzonderlijk hoog. Op veel plekken steeg de temperatuur tot ruim 45 graden.



De verkiezingen in India werden verspreid over zes weken gehouden, dus niet in alle regio's kon gisteren worden gestemd. Volgens Indiase media was de opkomst dit keer lager dan bij eerdere verkiezingen en heeft dat mogelijk te maken met de hittegolf in het land..

Reacties

02-06-2024 13:17:13 allone

Er gaan vast stemmen op om volgende keer in december stemmen!?

02-06-2024 14:45:46 Grouse

Ik mag aannemen dat het dodental hoger is dan alleen het aantal onder stembureaumedewerkers. @allone : Dat lost maar een deeltje van het probleem op. Er staat ook dat mensen gewoon buiten aan het werk waren.Ik mag aannemen dat het dodental hoger is dan alleen het aantal onder stembureaumedewerkers.

