Hardrijders moeten geprikkeld worden zich aan het snelheidslimiet te houden

Auto’s zijn tegenwoordig ‘iPads op wielen’. Ze weten precies waar je rijdt, en hoe hard. Sinds vorig jaar stelt de EU Intelligent Speed Assistance (ISA) verplicht. Automobilisten die de maximumsnelheid overschrijden, worden met een piepje of een trilling van het stuur gewaarschuwd. Daar blijft het bij, verzekert Maarten Steinbuch, hoogleraar Systems & Control aan de Technische Universiteit Eindhoven. Een systeem dat rijgedrag actief corrigeert, is ‘levensgevaarlijk’ en gaat er niet komen.



Jaarlijks overlijden er wereldwijd een miljoen mensen door verkeersongelukken. Autofabrikanten en de wetgever willen dat getal koste wat kost naar beneden brengen. Eén van de oplossingen die uitkomst moet bieden is Intelligent Speed Assistance (ISA), ook wel intelligente snelheidsassistentie genoemd. Dat moet voorkomen dat automobilisten te hard rijden.



Maarten Steinbuch, hoogleraar Systems & Control aan de Technische Universiteit Eindhoven, noemt in BNR Digitaal een auto tegenwoordig een iPad op wielen. Dat maakt het mogelijk een vorm van kunstmatige intelligentie aan de auto toe te voegen, die de auto veiliger maakt.



Sinds vorig jaar zijn alle nieuwe auto's in de Europese Unie uitgerust met ISA, waaronder die van Steinbuch. Als hij te hard rijdt, begint zijn auto meteen te piepen. 'Mijn auto herkent, via de navigatie of de borden die langs de weg staan, hoe hard je daar mag rijden.' De piep kan weliswaar met een druk op de knop uitgezet worden, maar tijdens een nieuwe rit is de piep bij een snelheidsovertreding opnieuw hoorbaar, zegt Steinbuch.



Het doel van dit systeem is mensen bewust maken van het feit dat ze harder rijden dan toegestaan is. Die bewustwording kan op verschillende manieren. Het is aan de fabrikant om daar iets voor te vinden. Het ene automerk kiest voor een voelbare trilling van het stuur, terwijl andere automerken hardrijders waarschuwen met een piep. 'De regelgeving is zo dat je als consument geprikkeld moet worden op het moment dat je te hard rijdt.'



Ingrijpen bij gevaarlijk rijgedrag doet ISA niet. Daar is het systeem niet voor bedoeld, zegt Steinbuch. Hij verwacht ook niet dat er snel een systeem gaat komen dat rijgedrag actief corrigeert. De software die in de auto zit, kan nooit met honderd procent zekerheid zeggen waar iemand rijdt, en in welke verkeerssituatie diegene zich bevindt. Zo komt het regelmatig voor dat ISA denkt dat een automobilist op de weg ernaast rijdt en daarom een verkeerde maximumsnelheid hanteert.



Met ISA wordt genoteerd waar iemand rijdt. En hoe hard. Dat kan relevante informatie zijn voor de politie en voor verzekeraars. Steinbuch geeft echter aan dat de rijgegevens goed beschermd worden. Een autofabrikant zal die gegevens niet verstrekken. Ze zullen zonder twijfel buiten het bereik van de politie gehouden worden. Wel bestaat er een kans dat verzekeraars het delen van de rijgegevens zullen belonen met een lagere premie. 'Ik denk dat de verzekeraars die vraag gaan stellen.'

Reacties

02-06-2024 14:51:17 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.612

OTindex: 4.890

Mijn vrouw heeft een Renault van 8 jaar oud. Ook daar zat al een dergelijk syteem in. Niet op basis van verkeersbordherkenning maar op GPS-locatie.

Maar net als zoveel auto's, is de aangegeven snelheid niet gelijk aan de werkelijk gereden snelheid. Bij haar auto scheelt dat gemiddeld 7%. Bij 93 km per uur begon dat ding dan ook te piepen terwijl je ter plaatse 100 mag.

Hoogst irritant dus dat ging snel uit.

