Hitterecord India klopt niet: weersensor meet dik drie graden te veel

Het hitterecord in India eerder deze week blijkt niet te kloppen. Het was afgelopen woensdag geen 52,9 graden in New Delhi, maar 49,1 graden. Volgens de Indiase regering was er een kapotte sensor bij het weerstation.



De meting van eerder deze week was zo hoog dat meteorologen zich al afvroegen of de meetapparatuur wel deugde. De Indiase weerdienst IMD startte woensdag meteen een onderzoek naar de meting, omdat die veel hoger bleek dan die van omliggende weerstations.



Wetenschapsminister Kiren Rijiju zegt dat de officiële temperatuur nu is gecorrigeerd. Ook zijn er volgens Rijiju "corrigerende maatregelen" genomen, zodat de meetapparatuur weer goed werkt.



Rijiju sprak woensdag in eerste instantie van een meting van 52,3 graden, maar even later bracht het IMD een verklaring naar buiten waarin 52,9 graden stond. In die verklaring zette ook het IMD al vraagtekens bij de hoge meting.



49,1 graden is alsnog een record voor de hoofdstad New Delhi, maar niet voor heel India. In 2016 was het 51 graden in de woestijn van deelstaat Rajasthan. In New Delhi stond het oude record op 48,4 graden. Dat was in 1998.



Het is al weken extreem warm in India. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen door de hitte. Ook is het stroomverbruik erg hoog, omdat mensen verkoeling zoeken door bijvoorbeeld airconditioners en ventilatoren aan te zetten. Volgens de nationale netbeheerder waren er daardoor in de avonden af en toe stroomtekorten in bepaalde plaatsen vanwege gebrek aan zonne-energie. Overdag kan wel aan de vraag worden voldaan.

Reacties

02-06-2024 11:52:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.810

OTindex: 95.072

Nou mensen daar, je kan je jas weer aantrekken hoor!

02-06-2024 13:14:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.051

OTindex: 91.351



51 of 49

Beide veel te veel

Alle rijke mensen zullen wel in Kashmir zijn.

Of in het buitenland…

