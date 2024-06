Zelfscan AH voor iedereen? Pien kan er met rolstoel niet bij

De een zweert nog altijd bij contant en een gesprekje met de caissière, de ander doet niets anders meer dan de zelfscankassa gebruiken. Tenminste: als je erbij kunt. De 55-jarige Pien zit in een rolstoel en merkt bij Albert Heijn dat de zelfscankassa daar voor haar niet te gebruiken is. "Ik probeerde met een komkommer het scherm te bedienen."

Begin vorige maand nam Pien contact op met Albert Heijn. Of ze de zelfscankassa niet wat toegankelijker kunnen maken. "Bij de AH waar ik kom, is de zelfscan echt de norm. Er is nog maar één normale kassa over en die is meestal niet geopend. Liever kom ik bij een normale kassa, maar goed, zelfscan is ook prima."



Ware het niet dat de speciale rolstoelkassa eigenlijk niet doet waar die voor is bedoeld: het toegankelijk maken van de zelfscan voor mensen in een rolstoel. "De eerste keer dat ik er kwam heb ik geprobeerd met een komkommer het scherm te bedienen. Maar dat werkte natuurlijk niet. Het scherm herkende het niet als een aanraking. De grap is ook nog dat er geen barcode zit op een komkommer en ik, om die te 'scannen', door een heel menu moest, wat natuurlijk niet ging. Het zou grappig zijn, als het niet zo triest was."



Daarop zocht Pien contact met de supermarkt. "Waar het in het contact eigenlijk een beetje op neerkwam, was dat ze zeiden dat ze bij de rolstoelkassa eigenlijk alleen de verstelbare pinautomaat hebben aangebracht omdat er anders altijd wel weer iemand zou zijn die nét weer andere wensen zou hebben. Met andere woorden: er is altijd wel iemand die iets te zeiken heeft."



Terwijl ze toch niet veel vraagt, vindt ze. "Ik wil gewoon zelf mijn boodschappen doen. Ik kan dat ook. De Albert Heijn zei ook dat ik dan maar om hulp moest vragen bij de medewerkers. Begrijp me niet verkeerd, dat zijn stuk voor stuk hartstikke aardige jongens en meisjes. Maar ik kan het zelf en wil het dus ook zelf doen."



Belangenorganisatie IederIn laat aan RTL Nieuws weten niet per se veel klachten te krijgen over de zelfscankassa's van Albert Heijn ten opzichte van de andere supermarkten. "Wel is het zo dat dit een aandachtspunt voor ons is", zegt Goele Vandenberghe, woordvoerder namens de koepelorganisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking.



"Als je zelfscankassa's hebt, zorg er dan voor dat ze voor iedereen te gebruiken zijn", zegt Vandenberghe. "Voor mensen in een rolstoel, maar ook voor kleine mensen bijvoorbeeld. Dat betekent onder andere dat je dus de pinautomaten en de plekken waar je je producten scant zodanig monteert dat iedereen erbij kan."



Als de plek waar je je boodschappen neerlegt slecht gepositioneerd is, zegt Vandenberghe, dan 'rijd je er dus met je rolstoel tegenaan en heb je alsnog niks aan die speciale rolstoelkassa'.



Vanaf volgend jaar juni gelden nieuwe Europese regels die bedrijven dwingen aan de slag te gaan met toegankelijkheid. "Dus onze oproep aan supermarkten en andere plekken is om daar niet langer meer mee te wachten, maar nu al mee aan de slag te gaan", zegt Vandenberghe.



Albert Heijn laat in een reactie aan RTL Nieuws weten bekend te zijn met de casus van Pien. "Ons specialcareteam is gevraagd weer contact met haar te zoeken. Om verder te vragen om welke winkel het precies gaat en wat de klachten zijn."



"We proberen altijd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze klanten", laat een woordvoerder weten. "Zo proberen we onze winkels ook zoveel mogelijk toegankelijk te maken en houden voor mensen met een beperking."

Dat van de komkommer of alle groente en fruit die vanaf een afstand gescand moet worden, is het vaak te ver weg of niet zichtbaar bij meer winkels met zelfscan.

