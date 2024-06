Beschonken vrouw rijdt met auto 500 meter het metrospoor op in Rotterdam

De politie heeft vannacht bij Rotterdam een vrouw aangehouden die onder invloed van alcohol met haar auto het metrospoor op was gereden. Op camerabeelden is te zien hoe de auto de hoek om rijdt en voor het perron langs verder over het spoor rijdt.Rond 00.30 uur kreeg de politie een melding over een verlaten voertuig op een spoorwegovergang in Rotterdam-Oost. Toen agenten de auto vonden, zagen zij dat het voertuig zo'n 500 meter vanaf het metroperron op het spoor stond.In de auto zat een vrouw, die volgens de politie geen duidelijke verklaring kon geven en steeds met een ander verhaal kwam. Nadat ze had aangegeven de bestuurder te zijn, heeft de politie haar een blaastest laten doen. Daaruit bleek dat ze onder invloed was van alcohol, waarna ze is aangehouden, meldt Rijnmond.Volgens de politie blijkt uit de camerabeelden dat er twee mensen in de auto zaten. Waar de andere inzittende is gebleven, is niet duidelijk.