Overwerkte flitspaal A16 bij Rotterdam tijdelijk uitgezet

Een flitspaal die sinds mei op de A16 bij knooppunt Terbregseplein stond, is tijdelijk uitgezet nadat de eerste dagen al duizenden overtredingen waren geregistreerd, meldt Rijnmond. Het aantal overtredingen was zo hoog dat het apparaat het niet aan kon. Na een aantal tests is de flitspaal begin deze week weer teruggeplaatst.



Op de A16 bij knooppunt Terbregseplein wordt een viaduct vervangen en herbouwd. Uit veiligheidsoverwegingen besloot het Openbaar Ministerie na overleg met Rijkswaterstaat om een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur in te voeren. Begin mei werd de flitspaal geplaatst om de nieuwe maximumsnelheid te handhaven.



Volgens het OM moesten veel mensen nog wennen aan de verlaagde maximumsnelheid, want er werd een onverwacht hoog aantal voertuigen geflitst. Nadat er ook problemen waren ontstaan bij de verwerking daarvan, werd de flitspaal tijdelijk uitgezet.



Na een update is de 'flexflitser' maandag weer aangezet. Rijkswaterstaat gaat de komende tijd extra verkeersborden neerzetten om mensen te wijzen op de nieuwe maximumsnelheid.



Automobilisten die de eerste dagen na het plaatsen van de flitspaal geregistreerd zijn als hardrijders, krijgen geen boete. Bestuurders die sinds de terugplaatsing zijn geflitst, kunnen wel rekenen op een bekeuring.

