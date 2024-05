Verbod op penispak aan Spaanse kust

Het kustplaatsje Platja D'Aro is er helemaal klaar mee: vrijgezellenfeestjes met opblaasbare peniskostuums en sekspoppen. Zij komen daarom nu in actie waarbij de boetes kunnen hoog oplopen.



Plata D’Aro is een populaire badplaats voor Spaanse en internationale toeristen. Wie zon, zee en strand zoekt, zit er goed. Op zo'n veertig kilometer ten noorden van Lloret de Mar kan het stadje tijdens een lekker zomerweekend zo'n driehonderdduizend bezoekers ontvangen. De ruim twaalfduizend inwoners zijn echter de vrijgezellenfeesten helemaal zat. Talloze websites bieden pakketten aan om daar je laatste momenten als vrijgezel door te brengen, inclusief accommodatie, cruises en mannelijke of vrouwelijke strippers.



Maar de burgemeester, Maurici Jiménez, is in actie gekomen met een nieuwe verordening. Wie in het openbaar verschijnt ‘zonder kleding of alleen in ondergoed of met kleding of accessoires die menselijke geslachtsdelen laten zien, of met poppen of andere accessoires van seksuele aard', riskeert een boete tussen de 300 en 1.500 euro. Het moet maar eens afgelopen zijn met die onzin, zo klinkt het aan de Costa Brava. Jiménez: ,,Dit alles heeft een grote invloed op het samenleven van onze gemeenschap. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de andere bezoekende toeristen die komen genieten van de publieke ruimte. We moeten hiertegen strijden.”



Het liefst zou de burgemeester alle vrijgezellenfeesten verbieden, maar hij weet ook dat zoiets natuurlijk niet kan. Een ander onderdeel van de verordening is dat je niet meer met ontbloot bovenlijf of zwemkleding over straat in bijvoorbeeld winkelcentra mag lopen, de promenade aan het strand daarbij uitgezonderd.



De politie maakte onlangs nog melding van een incident waarbij een bruidegom met plakband aan een lantaarnpaal was vastgebonden, terwijl zijn groep vrienden de buren wakker hielden door luide muziek te spelen tot in de vroege ochtend. De politie wil het concept van vrijgezellenfeestje niet criminaliseren, maar wel ‘het gedrag dat overlast verzorgt in de openbare ruimte’. Ook steden als Barcelona, ​​Málaga, Lloret de Mar en Marbella klagen al langer over de hoeveelheid en intensiteit van de vrijgezellenfeestjes die zich tussen hun stadsmuren afspelen.

