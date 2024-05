Datingsites verkleinen kans op vinden liefde

Je hoeft niet meer te hopen dat je bij het vriesvak in de supermarkt je grote liefde tegen het lijf loopt of je af te vragen of die afgetrainde man in de sportschool nog niet bezet is, je kunt gewoon lekker op je telefoon scrollen door honderden, zo niet duizenden vrijgezellen. En toch: je kans op het vinden van de liefde wordt er niet groter op, blijkt uit onderzoek.

Sinds de opkomst van online dating zijn er meer singles. Kort gezegd komt het er op neer dat mensen kritischer worden door het groot aantal keuzes. Twee psychologen van de universiteit van Tilburg publiceerden in vakblad Social Psychological and Personality Science drie studies over de paradox van de moderne liefde. Ze verklaren: “De eindeloze stroom van profielen op de apps leidt tot een algemene ontevredenheid en maakt mensen pessimistischer over hun kansen, waardoor ze opties steeds meer gaan verwerpen.”

De overvloed aan keuzemogelijkheden werkt verlammend. Dat is zo bij 30 soorten mayonaise in de supermarkt en dat is zo bij online daten. De psychologen lieten bijvoorbeeld duizend vrijwilligers een keus maken uit 45 of 90 foto's van vrijgezellen. Wat bleek? Hoe meer keuze de deelnemers hadden, hoe minder geneigd ze waren iemand een kans te geven. Naar mate de proefpersonen meer foto's te zien kregen gingen ze er steeds meer afwijzen. Daar worden mensen somber en ontevreden van.

De onderzoekers adviseren dan ook om je aantal keuzes te beperken door bijvoorbeeld pauzes te nemen. “Een goed idee”, reageert relatietherapeut Rika Ponnet. “Ik krijg in mijn praktijk al langer de indruk dat wie online een partner zoekt, hyperkritisch en afwijzend wordt. Dit onderzoek, dat erg degelijk is, bevestigt onze ervaringen.”

