Volgens deze TikTokker kunnen mannen ook gewoon borstvoeding geven

Veel mensen denken dat borstvoeding exclusief is voor vrouwen die net bevallen zijn, maar een persoon op TikTok beweert dat dit niet klopt. Blijkbaar heb je een aantal hormonen nodig en moet je borsten laten groeien. Daarna zou het theoretisch gezien mogelijk zijn om melk aan te maken. Of het echter slim is om melk, die door hormonen is gestimuleerd, aan een kind te geven, is een ander verhaal.