Tiener scheurt met 230 kilometer per uur weg na stopteken politie

Een 18-jarige jongen uit het Brabantse Roosendaal trapte eind 2022 behoorlijk hard het gaspedaal in toen de politie hem een stopteken gaf. De rechter heeft heb nu een taakstraf van 120 uur en een een voorwaardelijke rij-ontzegging gegeven.



"Het is dom geweest", zegt de jongeman in de rechtbank in Breda. "Ik denk dat ik in paniek raakte toen ik achtervolgd werd", gaat de jongen verder. De Zeeuwse krant PZC schrijft dat de rechter deze uitspraken ongeloofwaardig vindt.



De eis lag iets hoger dan wat de rechter nu heeft besloten. Er werd 160 uur taakstraf geëist, dat is dus 120 uur geworden. Met de rijontzegging ging de rechter wel mee. Maar hij mag wel weer gelijk de weg op, omdat hij zijn rijbewijs na de aanhouding moest inleveren, heeft hij al een half jaar niet gereden.

Reacties

29-05-2024 12:31:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.795

OTindex: 95.039

En nu maar hopen dat hij ervan geleerd heeft!

29-05-2024 12:42:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.035

OTindex: 91.301



Ik ben nog nooit achtervolgd Dat hij achtervolgd werd geeft te denken.Ik ben nog nooit achtervolgd

29-05-2024 12:47:50 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.867

OTindex: 23.337

Quote:

De rechter heeft heb nu een taakstraf van 120 uur en een een voorwaardelijke rij-ontzegging gegeven. Waarom in godnaam een voorwaardelijke rijontzegging. Minstens een jaar rijbewijs kwijt en daarna opnieuw examen doen! Waarom in godnaam een voorwaardelijke rijontzegging. Minstens een jaar rijbewijs kwijt en daarna opnieuw examen doen!

