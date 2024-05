Waarom muggenbeten dit jaar nog akeliger zijn

Het lijkt wel alsof muggenbeten dit jaar nog vervelender zijn dan ooit tevoren. Misschien heb je het zelf ook al gemerkt: de beten zijn groter, jeuken meer en lijken langer aan te houden. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Hier zijn enkele redenen waarom muggenbeten dit jaar extra akelig kunnen zijn.



1. vroege ontwaking uit winterslaap

Door de warme winter zijn muggen dit jaar uitzonderlijk vroeg ontwaakt uit hun winterslaap. Al in februari konden we de eerste vervelende zoemers in de slaapkamer horen. Deze vroege ontwaking betekent ook dat we eerder in het jaar gestoken kunnen worden, waardoor het seizoen van muggenbeten langer duurt .



2. toename van nieuwe muggensoorten

Er zijn dit jaar nieuwe soorten muggen actief in onze omgeving, zoals de Koreaanse bosmug, de Aziatische bosmug en de Aziatische tijgermug. Deze soorten zijn relatief nieuw in onze contreien, wat betekent dat we minder vaak met hun beten in aanraking zijn gekomen. Ons lichaam heeft dus minder antilichamen opgebouwd tegen het speeksel van deze muggen, waardoor de beten heviger kunnen zijn .



3. bosrijke gebieden en stilstaand water

Het is het seizoen van de bosmuggen. Vooral in bosrijke gebieden en rondom stilstaand water zijn deze muggen in grote aantallen aanwezig. Dit komt doordat deze omgevingen ideale broedplaatsen bieden voor muggen. Als je in zulke gebieden wandelt of verblijft, is de kans groot dat je wordt gestoken .



4. verandering in lichaamsreacties

Wanneer we een muggenbeet krijgen, reageert ons lichaam op het speeksel van de mug, dat wordt geïnjecteerd om het stollen van ons bloed te voorkomen. Omdat we minder gewend zijn aan de nieuwe muggensoorten, is onze reactie op hun speeksel vaak heviger. Dit resulteert in grotere, meer jeukende beten .



5. invloed van warmere temperaturen

De hogere temperaturen van de afgelopen weken hebben ook bijgedragen aan een toename van het aantal muggen. Warmer weer versnelt de levenscyclus van muggen, waardoor ze sneller volwassen worden en beginnen te steken. Dit zorgt voor een grotere muggenpopulatie en meer kans op beten .



6. meer last bij jonge kinderen

Jonge kinderen hebben vaker last van muggenbeten dan volwassenen. Dit komt doordat ze nog niet zo vaak gestoken zijn en dus minder antilichamen hebben opgebouwd. Hierdoor zijn hun reacties op muggenbeten vaak heviger dan die van volwassenen, wat bijdraagt aan het idee dat muggenbeten dit jaar akeliger zijn.

Reacties

29-05-2024 10:57:03 Mamsie

Oudgediende



Nou, daar gaan we dan weer met de elektrische mepper.....

29-05-2024 11:22:13 Sjaak

Moderator



Ik was laatst in het bos en zodra ik stilstond kwamen die tijgermuggen op me af. Ze bijten direct als ze op je huid landen, dus meppen is sowieso te laat.

29-05-2024 15:04:44 Mamsie

Oudgediende



@allone : Nou liever niet. Ik wil dat ongedierte niet tussen mijn tanden hoor!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

