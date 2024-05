Amerikaanse bejaarde opgepakt voor jarenlang teisteren buurt met katapult

De politie in de Verenigde Staten heeft een 81-jarige man aangehouden die jarenlang zijn buurtgenoten zou hebben geteisterd met een katapult. De man schoot volgens lokale media regelmatig op ramen en autoruiten in zijn woonplaats Azusa in Zuid-Californië. Sommige balletjes gingen rakelings langs mensen.



Het onderzoek naar de "serial slingshot shooter", zoals de man door de politie wordt genoemd, liep al jaren. Bijna tien jaar geleden kwam de eerste melding binnen, maar tot voor kort had de politie geen idee wie er achter de beschietingen zat. Hij zou in de loop der jaren tientallen keren hebben toegeslagen.



Hoe de politie uiteindelijk op het spoor van de man kwam, is niet bekendgemaakt. Maar volgens de politie werd het "ergens in het onderzoek" duidelijk dat veel van de katapultballetjes waren afgeschoten vanuit de achtertuin van de 81-jarige man. Toen agenten afgelopen vrijdag tijdens een huiszoeking een katapult en bijbehorende balletjes vonden, wisten ze genoeg.



Waarom de bejaarde man zijn buurtgenoten terroriseerde, is onduidelijk. Volgens de politie koos hij zijn slachtoffers niet willekeurig, maar is het onbekend waarom hij schoot op bepaalde mensen of eigendommen.



De man zit voorlopig vast en mag ook niet op borgtocht vrij. Later vandaag wordt hij voorgeleid.

Reacties

29-05-2024 08:26:17 allone

Oudgediende







Gelukkig had hij geen geweer

29-05-2024 10:02:18 BatFish

Oudgediende







@allone : Wie weet had hij dat ook wel, maar gebruikte hij die minder. Als hij een geweer gebruikt had, was hij waarschijnlijk wel eerder gepakt.

