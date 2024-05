Koffiedrinkers krijgen veel minder vaak parkinson

Koffie, daar kikker je van op. Hele volksstammen doen zich dagelijks tegoed aan het warme drankje, en nu lijkt het er ook nog eens sterk op dat koffiedrinken je beschermt tegen de ziekte van Parkinson. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology, waar de Nederlandse arbeidshygiënist Hilde Konijnenberg aan heeft bijgedragen.

De gegevens van 184.024 mensen over een tijdsbestek van gemiddeld dertien jaar zijn voor de studie geanalyseerd. Hieruit bleek dat koffiedrinkers gemiddeld een lager risico hebben om Parkinson te krijgen dan mensen die helemaal geen koffie drinken. De 25 procent meest fanatieke koffiedrinkers heeft liefst 40 procent minder kans op het ontwikkelen van Parkinson dan niet-drinkers.



De wetenschappers weten niet precies hoe dit verband tot stand komt, maar het kan te maken hebben met de cafeïne die je binnenkrijgt. Dit brengt de toevoer van dopamine naar de hersenen op gang, terwijl Parkinsonpatiënten juist kampen met een vermindering van dopamine als gevolg van kapotte hersencellen. Koffiedrinken biedt dus mogelijk bescherming tegen het krijgen van Parkinson.

Groot maatschappelijk belang

Volgens de onderzoekers was deze studie van groot maatschappelijk belang. “Koffie is de meest geconsumeerde psychoactieve drank ter wereld. Het ontrafelen van de biologische werking van cafeïne en het effect op de ontwikkeling van Parkinson heeft niet alleen belangrijke implicaties voor de volksgezondheid, maar leert ons ook meer over mogelijke manieren om Parkinson te voorkomen”, schrijven zij.

Reacties

Wat is dit voor pseudo-wetenschap? Koffie zou dopamine aanmaken dus krijgen mensen geen parkinson..?



Goed nieuws mensen, met bungeejumpen voorkom je parkinson. Een goeie adrenalinestoot weerhoud je van beven. Alternatieven zijn seks of een auto ongeluk! Leef het leven anders ga je beven, nieuw motto. Als iemand het op een t-shirt drukt eis ik 20% ontwikkelingskosten.

