Jonge vrouwen zijn klaar met dating apps

In de afgelopen jaren hebben dating apps zoals Tinder en Bumble de manier waarop we daten drastisch veranderd. Wat ooit begon als een revolutionaire manier om potentiële partners te ontmoeten, lijkt nu voor veel jonge vrouwen een bron van frustratie en teleurstelling te zijn geworden. Ze zijn de stortvloed aan gore berichten zat, schrijft de Financial Times

Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer jonge vrouwen de voorkeur geven aan alternatieve manieren om mensen te ontmoeten, weg van de digitale wereld van swipes en matches.



Een van de belangrijkste redenen waarom jonge vrouwen dating apps de rug toekeren, is de zogenaamde "dating app vermoeidheid". Dit fenomeen wordt gekenmerkt door een gevoel van uitputting en frustratie door het constante swipen, chatten en het plannen van dates die vaak nergens toe leiden. Uit een enquête van Bumble bleek dat 70% van de vrouwelijke gebruikers zich "opgebrand" voelde door het gebruik van de app. Daarnaast is er een aanzienlijke genderongelijkheid op deze platforms. Uit een onderzoek van Mintel bleek dat 47% van de mannen tussen 18 en 34 jaar in het VK een dating app had gebruikt in het afgelopen jaar, vergeleken met slechts 25% van de vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep. Deze ongelijkheid leidt ertoe dat vrouwen vaak worden overspoeld met berichten, wat de ervaring nog stressvoller maakt.



Een ander groot probleem is de veiligheid. Veel vrouwen hebben te maken gehad met ongewenste expliciete berichten en zelfs bedreigingen via dating apps. Uit een onderzoek van het Pew Research Center bleek dat meer dan de helft van de vrouwen onder de 50 jaar die dating apps gebruiken, ongewenste seksuele berichten of afbeeldingen hebben ontvangen. Dit soort ervaringen draagt bij aan een gevoel van onveiligheid en ongemak, wat veel vrouwen ertoe aanzet om deze platforms te verlaten.



De grote spelers in de dating app industrie, zoals Match Group (eigenaar van Tinder en Hinge) en Bumble, hebben gereageerd op deze zorgen door extra veiligheidsmaatregelen te introduceren. Zo heeft Tinder een identiteitsverificatieprogramma uitgebreid en werkt Bumble aan verbeterde verificatiemethoden om de veiligheid van gebruikers te waarborgen. Ondanks deze inspanningen blijven veel vrouwen sceptisch over de effectiviteit van deze maatregelen.



Met de groeiende ontevredenheid over dating apps, zoeken veel jonge vrouwen naar alternatieve manieren om mensen te ontmoeten. Traditionele methoden zoals sociale evenementen, hobbyclubs en zelfs matchmaking diensten winnen aan populariteit. Deze methoden bieden vaak een meer authentieke en minder stressvolle manier om nieuwe mensen te leren kennen. Daarnaast zijn er ook nieuwe apps en platforms die zich richten op specifieke gemeenschappen of interesses, wat kan helpen om een meer gerichte en veilige datingervaring te bieden. Voorbeelden hiervan zijn apps die zich richten op neurodivergente individuen of platforms die zich richten op specifieke hobby's en interesses.

Reacties

27-05-2024 14:40:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.950

OTindex: 28.429

Lijkt me simpel: niet meer inschrijven.

27-05-2024 15:00:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.788

OTindex: 95.008

Ben ik even blij dat ik Pasie op traditionele manier ontmoet heb: in een kroeg waar we al snel nooit meer kwamen.

We waren daar allebei als introducé maar we voelden ons er geen van beiden thuis.

Maar wél een goede vangst gedaan, hahaha!

27-05-2024 18:50:37 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.254

OTindex: 1.095



Wat voor tekst moet je er dan neer zetten?

bv knappe man, contactgestoord anders was ik niet op deze app, zoekt een ??/

Ik geloof niet dat ik mezelf daar zou kunnen verkopen.

Mijn geluk zou dan zijn dat ik een overjarig type aan de haak sla Ik ben nog nooit op een datingapp geweest.Wat voor tekst moet je er dan neer zetten?bv knappe man, contactgestoord anders was ik niet op deze app, zoekt een ??/Ik geloof niet dat ik mezelf daar zou kunnen verkopen.Mijn geluk zou dan zijn dat ik een overjarig type aan de haak sla

27-05-2024 19:00:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.950

OTindex: 28.429

@Buick :

Mijn geluk zou dan zijn dat ik een overjarig type aan de haak sla QuoteMijn geluk zou dan zijn dat ik een overjarig type aan de haak sla Uitgebreide ervaring is een pré...

27-05-2024 19:11:57 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.254

OTindex: 1.095



Maar op een doortrapper leer je niet fietsen. @Emmo , ze zeggen wel dat je het op een ouwe fiets moet leren, dat dan weer wel.Maar op een doortrapper leer je niet fietsen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: