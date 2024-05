Priester bijt vrouw tijdens communie

Een priester werd gearresteerd nadat hij naar verluidt een vrouw had gebeten tijdens de mis in een kerk in Florida.

Pater Fidel Rodriguez deelde de communie uit aan parochianen in de St. Thomas van Aquino-katholieke kerk in St. Cloud, Florida, toen een vrouw naar voren stapte om de eucharistie te ontvangen en de priester weigerde die aan haar te geven.

De vrouw, van wie de naam niet bekend gemaakt is, was volgens de St. Cloud Police Department bij de mis om deel te nemen aan de kerkdienst in de parochie van haar nichtje, en Rodriguez beweerde dat ze zich niet aan de voorschriften had gehouden.



“Hij wilde mij het koekje niet geven”, zegt de vrouw tegen de politie op bodycam-beelden, aldus WFTV. “Ik weet niet of het kwam door de manier waarop ik gekleed was, of door hoe ik eruit zie.”



Eén getuige vertelde de politie dat de vrouw werd uitgekozen vanwege haar seksualiteit en kleding, meldde de krant.



“Hij probeerde het met kracht in haar mond te stoppen, maar zij deinsde achteruit”, beweerde de getuige tegen de politie. “Ze zei nee, doe dat niet en ze probeerde het "koekje" in haar hand te krijgen en toen werd hij gek.

Rodriguez had echter een andere versie van de gebeurtenissen en vertelde de agenten dat de vrouw naar de mis was gekomen, maar de procedure van het ontvangen van de communie niet leek te kennen, dus weigerde hij haar de hostie.



De priester zei dat ze naar een latere mis terugkeerden en het opnieuw probeerden, maar hij weigerde opnieuw, en hun handgemeen gebeurde omdat ze probeerde de hostie uit zijn hand te grijpen.



Hij gaf toe de vrouw te hebben gebeten, maar vertelde de politie dat hij de hostie beschermde omdat deze wordt beschouwd als het lichaam van Christus.



“Ik veroordeel je niet; Ik vraag het aan jou; heb je gebiecht na de mis? Als je niet hebt gebiecht, kan ik je de communie niet geven”, vertelde Rodriguez het incident aan de agenten.

“Ik heb haar gebeten, dat ontken ik niet”, gaf hij toe, blijkt uit de bodycam-beelden. ‘Ik verdedig mezelf en het avondmaal.’



De priester handhaafde zijn zelfverdediging omdat ze hem duwde en probeerde het bord met de hosties uit zijn handen te grijpen, volgens de beschuldigende verklaring.



De politie heeft aanbevolen dat Rodriguez wordt aangeklaagd wegens verwondingen, zo meldde de krant, maar het katholieke bisdom Orlando verdedigde de priester.



“Omdat pater Rodriguez maar één hand vrij had, had hij moeite om de vrouw in bedwang te houden, omdat ze weigerde de hosties los te laten”, vervolgde de verklaring. “Toen de vrouw hem duwde en reageerde op een waargenomen daad van agressie, beet pater Rodriguez in haar hand zodat ze de hosties die ze vastpakte los zou laten.”

