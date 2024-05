Dronken tiener India krijgt schrijfopdracht voor doodrijden jongeren

Een 17-jarige jongen die in India in dronken toestand twee mensen doodreed met de Porsche van zijn vader, kreeg aanvankelijk een nogal milde straf. Na protesten van de families van de slachtoffers en de groeiende ophef in het land is hij alsnog vastgezet om berecht te worden.

Het ongeluk gebeurde afgelopen weekend in de stad Pune in de deelstaat Maharashtra, iets ten zuidoosten van Mumbai, een van de bekendere steden van het land. Volgens media zoals The Times of India scheurde de jongen in beschonken toestand in de sportwagen van zijn vader door de stad, waarbij hij een stelletje op een scooter aanreed. De twee, allebei 24 jaar oud, kwamen daarbij om het leven.



De jongen, zoon van een bekende zakenman, kwam al binnen een paar uur op borgtocht vrij. Zijn straf: 15 dagen maatschappelijk werk, plus hij moest een essay schrijven over veiligheid in het verkeer.



"De verontwaardiging over dit vonnis was groot", zei een politiecommandant tegen de verzamelde Indiase pers. "Omdat dit een gruwelijke misdaad is. Ook wij waren zeer verrast door de uitspraak."





In India richt veel van de woede zich op het verschil in straffen voor rijke en arme mensen. Het is in het land niet ongebruikelijk dat mensen met macht en geld milde straffen krijgen.



Hoewel de jongen officieel minderjarig is, kan hij toch als volwassene berecht worden. India voerde in 2015 een wet in die dit mogelijk maakt vanaf 16 jaar, mits het om een zwaar misdrijf gaat.



Na de ophef is de jongen alsnog vastgezet. Hij wordt nu verdacht van dood door schuld.



Intussen is ook de vader van de jongen gearresteerd. Hem wordt verweten dat hij zijn zoon heeft laten rijden, zonder rijbewijs en in beschonken toestand. Daarnaast zijn drie andere mensen gearresteerd die de jongen alcohol hadden geserveerd.



De vader had volgens The Times of India nog wel geprobeerd uit handen van de politie te blijven. De bouwondernemer had verschillende van zijn auto's door personeel naar meerdere steden laten rijden, terwijl hij er zelf vandoor ging in een geleende auto. Toch wist de politie hem te lokaliseren, omdat de geleende auto uitgerust was met GPS.



"We hebben de strengst mogelijke aanpak gekozen", zei de politiechef, "en doen alles wat binnen de mogelijkheden ligt om te zorgen dat de twee overleden personen gerechtigheid krijgen, en dat de verdachte gestraft wordt."

De jongen, zoon van een bekende zakenman

Zijn straf: 15 dagen maatschappelijk werk, plus hij moest een essay schrijven over veiligheid in het verkeer.



Ruik ik hier iets dat stinkt naar

klassejustitie?



Laatste edit 24-05-2024 15:11

