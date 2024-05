Vlaamse verkrachter doet enkelband op zijn hond en gaat naar festival

Een Belgische man die veroordeeld is voor een verkrachting en met een enkelband thuiszat, heeft zich afgelopen weekend op creatieve wijze aan zijn huisarrest onttrokken: hij deed zijn enkelband om bij zijn hond en ging zelf naar een festival. Nadat hij betrapt was, is hij in de cel gezet om de rest van zijn straf uit te zitten.

Het gaat volgens Belgische media zoals Het Nieuwsblad om een bekende horecabaas uit Antwerpen genaamd Ladislas Leys. De 36-jarige man, die eerder al veroordeeld was voor fraude, kreeg eind 2023 een celstraf van vier jaar opgelegd voor verkrachting, waarvan drie jaar 'met uitstel', wat in Nederland voorwaardelijk wordt genoemd. De straf mocht hij, met een enkelband, thuis uitzitten.



De krant Het Laatste Nieuws die Leys een 'omstreden en excentrieke horecabaas' noemt, schrijft dat hij de enkelband afgelopen zaterdag van zijn been haalde om die vervolgens met tape op zijn hond te plakken. Hij zou hiermee de toezichthouders hebben willen misleiden. Maar het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht waarschuwde meteen de politie in Antwerpen, die in de woning niet de veroordeelde aantrof, maar wel die Engelse buldog genaamd Louise.



De man zelf stond intussen zo'n honderd kilometer verderop 'te fuiven' bij het driedaagse dancefestival Extrema Outdoor. Daar maakte hij overigens geen geheim van: hij plaatse er zelf foto's en video's van op Instagram. "Hij zat te blinken in de vipruimte, waar de chef hapjes serveerde en de flessen wodka en champagne nooit verder uit beeld waren", schrijft de krant.



De politie stuurde hem een bericht dat zijn bedrog aan het licht was gekomen, maar Leys had kennelijk besloten nog even door te feesten, want hij meldde zich pas maandag bij de politie. Hij is daarna opgesloten in de gevangenis.



Met de veroordeling voor verkrachting was hij het overigens niet eens. In september had hij een 19-jarige man mee naar huis genomen, die volgens de rechtbank te dronken was geweest om toestemming te kunnen geven. Leys zelf zag het anders: "We waren allemaal dronken, maar ik dacht dat hij ervan genoot."



Nadat de straf was opgelegd voegde hij nog toe: "Ik ben niet kapot te krijgen."

Reacties

24-05-2024 08:44:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.933

OTindex: 28.428

Weer eens wat anders dan de kat de bel aanbinden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: