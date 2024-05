Man in Alaska gedood door eland toen hij kalfjes fotografeerde

Een 70-jarige man die foto's probeerde te maken van twee pasgeboren elandkalfjes in de Amerikaanse staat Alaska is door de moeder van de dieren gedood. Hij was met een andere man op zoek naar de jonge elanden en werd toen de moeder aanviel.



De tweede man zag niet hoe de eland hem aanviel, dus de autoriteiten weten niet of hij om het leven is gekomen doordat hij is vertrapt of doordat hij een trap van het dier heeft gekregen. Hij was op slag dood.



Het komt weinig voor dat de doorgaans kalme elanden mensen aanvallen, maar in gebieden met grote elandenpopulaties is die kans wel groter. In Alaska, waar zo'n 1750.000 elanden leven, gaat het om gemiddeld tien aanvallen per jaar.



De politie benadrukt ook dat de dieren meestal rustig zijn, maar agressief kunnen worden als ze zich bedreigd voelen. "In de tijd dat er jongen zijn, moet je ze echt wat meer ruimte geven", zegt een woordvoerder. Hij waarschuwt mensen om niet tussen de dieren en hun kleintjes in te staan of hen te laten schrikken. "Die elanden worden onvoorspelbaar en gaan hun kalfjes tegen welke prijs dan ook verdedigen."



Elanden zijn de grootste hertachtigen. Volwassen vrouwtjes wegen tussen de 200 en 490 kilo. Mannetjes wegen doorgaans tussen de 380 en 700 kilo. In Nederland lopen enkele elanden rond in Natuurpark Lelystad. In dat recreatiegebied is een aantal elanden uitgezet.

Reacties

21-05-2024 18:05:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.909

OTindex: 28.428

Elk dier heeft een afstand waarbij het maatregelen neemt. Dat kan zijn aanvallen of vluchten. In principe zal een herbivoor als een eland vluchten. Maar ter bescherming van het nageslacht kan het beest ook kiezen voor de aanval.

Ergo, de fotograaf is te dichtbij gekomen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: