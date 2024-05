Pas op met glutenvrij eten: het is echt ongezond

Nog steeds zweren veel foodies en health freaks bij het mijden van gluten. Het onschuldige eiwitje zou voor allerlei darmklachten zorgen. Maar dat is onzin, tenzij je coeliakie hebt. Voor ieder ander is het echt beter om wél gluten te eten. Gastro-enteroloog en klinisch epidemioloog aan de Australische Monash University raadt het sterk af om glutenvrij te eten. Volgens haar is het ongezond. "Voor mensen zonder coeliakie is het mogelijk schadelijk om geen volkoren producten te eten, omdat ze dan te weinig vezels binnen krijgen." Ze schrijft: "Glutenvrije producten worden vaak gezien als een gezonder alternatief, omdat ze in lijn zijn met een gezonde leefstijl.

Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor." Meerdere hebben dat tarwevezels beschermen tegen hart- en vaatziekten doordat ze het niveau van triglyceriden in het bloed verlagen.

Na onderzoek bij duizenden mensen over een periode van 26 jaar concluderen de wetenschappers dat wie geen coeliakie heeft geen glutenvrij dieet zou moeten volgen.

Het mijden van gluten wordt in verband gebracht met een hogere kans op hart- en vaatziekten en diabetes. Niet alleen, omdat tarwevezels belangrijk zijn, maar ook omdat de glutenvrije vervangers vaak meer suiker, zout en vet bevatten.

