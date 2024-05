Frankrijk brengt postzegel met broodgeur op de markt om baguette te vieren

De geur van vers brood in een bakkerij, maar dan afkomstig van een postzegel. Daar komt de Franse postleverancier La Poste mee, ter ere van de welbekende baguette, die sinds 2022 op de werelderfgoedlijst staat.



Het postbedrijf heeft bijna 600.000 exemplaren van de postzegel geproduceerd, voor 1,96 euro per stuk. Ze zijn sinds gisteren te koop op de website van La Poste.



Op de postzegel staat een baguette afgebeeld in combinatie met een blauw, wit en rood lint.



De postzegels moeten ook daadwerkelijk naar brood ruiken, meldt de Britse omroep BBC. Dat is mogelijk door middel van speciale microcapsules met daarin de geur van een bakkerij met vers brood. Die microcapsules zitten in de inkt.



"De uitdaging voor ons is om de geurcapsules in de inkt te verwerken, zonder dat de capsules kapot gaan", zegt inktfabricant Damien Lavaud tegen de BBC. De geur van de postzegel wordt geactiveerd wanneer eroverheen wordt gewreven.



"Het stokbrood: het brood uit ons dagelijks leven, het symbool van onze gastronomie en het juweel van onze cultuur", valt op de website van La Poste te lezen. "Het is de belofte van een verrukkelijke zintuiglijke ervaring."



Het stokbrood 'overstijgt de grenzen en wordt een internationaal icoon', staat op de website. Het postbedrijf spreekt zelfs van 'een ambassadeur van het bakkerijambacht'.

Is die postzegel ook nog te eten met die heerlijke geur?

Niet slecht.

Maar om een stuk witbrood een verrukkelijke zintuiglijke ervaring te noemen, gaat wat ver. Ik kan wel lekkerder dingen bedenken

En zoveel geld , tijd en aandacht besteden aan een postzegel, terwijl niemand nog brieven schrijft, gaat ook ver.

Of als er een bakkertje langskomt op de camping en het witte busje gaat open... daar kan ik helemaal lyrisch van worden.

In Duitsland zijn de winkels op zondag dicht… alleen de bakkerij is open.



Maar ik om er niet heel vaak, je moet je brood halen vlak voor je gaat eten.

