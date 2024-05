Rouwende chimpansee houdt dode baby al drie maanden bij zich

Een chimpansee in een Spaanse dierentuin kan nog geen afscheid nemen van haar overleden jong. Al drie maanden neemt ze het lichaampje overal mee naar toe. Het is onderdeel van het rouwproces. "Een groep chimpansees is heel hecht. Ze vinden het moeilijk om afscheid te nemen."

Reacties

19-05-2024 14:42:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.756

OTindex: 94.943

Zal dat niet vreselijk gaan stinken?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: