Tiener stierf door te pikante tortillachips

Een tiener uit Massachusetts die meedeed aan de One Chip Challenge op sociale media overleed door het eten van een grote hoeveelheid chilipeper-extract in de chips.Harris Wolobah stierf op 1 september 2023 na het eten van de Paqui-chip als onderdeel van de "One Chip Challenge" van de fabrikant.Harris stierf aan een cardiopulmonale hartstilstand "als gevolg van een inname van een voedingsmiddel met een hoge capsaïcineconcentratie", volgens de autopsie van het hoofdbureau van de lijkschouwer. Capsaïcine is het bestanddeel dat chilipepers zo heet maakt.De autopsie maakte ook duidelijk dat Harris cardiomegalie had, wat een vergroot hart betekent. Die aangeboren afwijking speelde een rol, maar de directe doodsoorzaak waren de chips.Grote doses capsaïcine kunnen de manier waarop het hart samentrekt verhogen, waardoor er extra druk op de slagader komt te staan, aldus Dr. Syed Haider, cardioloog in het MedStar Washington Hospital Center.Ook mensen zonder onderliggende risicofactoren kunnen ernstige hartproblemen krijgen door het eten van grote hoeveelheden capsaïcine, aldus Haider.De Paqui-chip, die per stuk verkocht werd voor ongeveer $10, zat verpakt in folie in een doodskistvormig doosje met de waarschuwing dat het bedoeld was voor het "wraakzuchtige genot van intense hitte en pijn". In de waarschuwing stond dat de chip alleen voor consumptie door volwassenen was en buiten het bereik van kinderen moest worden gehouden.