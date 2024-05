Echte Sluijters ontdekt in Museum Valse Kunst in Vledder

Een schilderij, aangeboden ter beoordeling in het Museum Valse Kunst, blijkt een echte Jan Sluijters te zijn. Een echtpaar uit Ruinerwold kwam twee jaar geleden vragen of een schilderij dat al jaren in de familie was, echt zou kunnen zijn. Na grondig onderzoek en veel schoonmaakwerk, heeft een expert het schilderij nu toch toegeschreven aan Jan Sluijters.Regelmatig worden er schilderijen ter beoordeling aangeboden in het Museum Valse Kunst in Vledder. Vaak gaat het om ingelijste posters, plaatjes uit een kalender of werk met een twijfelachtige handtekening. „Maar soms”, vertelt René Loesberg, conservator van het museum, „kom je iets tegen wat je beter moet bekijken.”Dat was hier ook het geval. Na betere bestudering bleek de toeschrijving aan Jan Sluijters toch kansrijk, ook omdat het leek op een schilderij van Sluijters dat al eerder bij Christies geveild was; een portret van Bertha Langerhorst, de vrouw van Sluijters. Daarbij leek het materiaal en het herkomstverhaal in orde. Loesberg schakelde een expert op het gebied van Sluijters in en na verder onderzoek en intensieve schoonmaak is het werk nu definitief toegeschreven aan Jan Sluijters. De eigenaren doopten het schilderij ‘Bertha’.Toen het echtpaar dat het schilderij inbracht de verpakking verwijderde, had Loesberg in eerste instantie zijn twijfels. Hij herkende het niet gelijk als werk van Jan Sluijters. Maar ondanks de slechte staat van het schilderij was wel duidelijk dat het door een vakman was gemaakt.Op de achterkant van het schilderij stond een schets, waarschijnlijk een eerste opzet. Wat ook opviel was de afwezigheid van sporen van vervalsing. De handtekening was gezet toen het werk geschilderd werd en er waren geen sporen van valse veilinglabels, wat klopte met het verhaal dat het altijd in de familie was geweest.„Toen hield mijn expertise op”, verklaarde Loesberg, „maar meestal weet ik dan wel iemand die er meer van af weet.” Na de officiële toeschrijving aan Sluijters, was het feest in het Museum Valse Kunst, want daar ontdekken ze niet vaak een echt werk van een beroemde kunstenaar. Het is nu tijdelijk te zien in het museum in Vledder.