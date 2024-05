Vrouw heeft drie jaar verkeerde kat in huis

Een vrouw in het Nederlandse Goes heeft al drie jaar lang de verkeerde kat in huis. De fout kwam aan het licht toen haar eigen huisdier na zes jaar ve

14-05-2024 14:19:59 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.225

OTindex: 1.093

Je weet als vrouw toch wel of je de goede poes hebt?

14-05-2024 15:30:27 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.268

OTindex: 53.610

Zij was van de verkeerde kat.

14-05-2024 17:45:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.956

OTindex: 90.959

Ach. Dat gebeurt met mensen ook. Dat ze na jaren er achter komen dat 2 baby‘s in het ziekenhuis omgewisseld zijn. En dus niet bij hun echte ouders opgegroeid

14-05-2024 17:52:14 HenrysWereld

Senior lid

WMRindex: 167

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Is beter dan dat de man de verkeerde poes heeft...

14-05-2024 18:59:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.722

OTindex: 94.863

Quote:

Vrouw heeft drie jaar verkeerde kat



Daar zal ze een flinke kater aan overgehouden hebben,

14-05-2024 21:02:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.833

OTindex: 28.428

@Mamsie : Nou, ik heb de laatste twee jaar nogal wat krabbels opgelopen.

