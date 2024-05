Deze munt in IJsselstein is voor ruim een miljoen verkocht

IJsselstein - Nooit eerder werd een Nederlandse munt voor zóveel geld verkocht. Ruim een miljoen is er vanochtend in het IJsselsteinse veilinghuis neergeteld voor een kwartje uit 1891 - waar er maar twee van bestaan. Bieders kunnen hun oren bijna niet geloven. "Van dat geld kun je ook twee huizen kopen, helemaal bizar dit."De verkoop in het IJsselsteinse veilinghuis gaat als een malle. Soms worden er wel meerdere munten per minuut geveild. Maar na een stuk of 300 munten voel je de spanning ineens stijgen. Bieders wiebelen wat op hun stoelen, er komen nog wat nieuwe bieders aangesneld. Iedereen heeft zijn ogen gericht op die éne munt: nummertje 358.Veilingmeester Jacco Scheper schraapt zijn keel. "Ja, we zijn nu bij hét nummer aanbeland. Het is de holy grail van de Nederlandse munt. Uiterst zeldzaam. Laten we maar beginnen." Waar andere munten eerder op de ochtend voor zo'n 200 euro weggingen, is het startbod bij het kwartje met het gezicht van een 10-jarige Wilhelmina ietsjes anders. "We starten bij 300.000 euro", zegt Scheper. Iemand in de zaal steekt een half handje op. "320.000 euro", vervolgt Scheper.En dan gaat het hard. Naar de 4 ton, de 5 ton, en zelfs 6 ton. "Niemand meer dan 600.000 euro?", vraagt de veilingmeester. Online wordt er ook hard meegeboden. In de zaal filmen mensen mee. Wie fan is van munten, wíl dit kwartje. In het muntenboek van het veilinghuis valt te lezen dat 'de hele wereld' op de munt is gericht. Zelfs de bekendste muntenverzamelaar van de vorige eeuw, de toenmalige Egyptische koning Faroek, wist dit kwartje niet te bemachtigen. Wie 'm nu dus in handen zou kunnen krijgen, moet van goede huizen komen.Er gaan nog meer handjes omhoog, zowel in de zaal als digitaal. Het muntje zelf ligt veilig opgeborgen in een klus, achterin het veilinghuis. Het is er niet eens eentje van goud, maar juist een van zilver. In 1891 was-ie slechts 25 cent waard. Toch is het een bijzonder exemplaar: omdat de munt in erg goede staat is, en het de enige van zijn soort is die op de markt te vinden is. Er is nóg zo'n kwartje uit 1891, maar die zit in een collectie van De Nederlandsche Bank.Ondertussen gaan er in de zaal nog meer telefoons de lucht in. Iedereen wil vastleggen hoe hoog dit bedrag zal worden, en wie het muntje kan in handen krijgt. De laatste keer dat deze munt werd verkocht, was in 2001. Dat was nog voor een bedrag van 95.000 gulden. Nu wordt het bedrag in ieder geval hoger dan dat. Vooraf dacht veilingmeester Scheper dat het voor een ton of vier weg zou gaan, maar daar gaat het nu al ruim overheen.De bril van Jacco Scheper is nu helemaal tot het onderste stukje van zijn neus gezakt. Met hetzelfde tempo leest hij de bedragen op die worden geboden. Tot online iemand 850.000 euro biedt. "Niemand meer dan 850.000 euro?" Het blijft stil in de IJsselsteinse zaal. Scheper pakt zijn veilinghamer erbij. "Voor dit moment kan die niet ontbreken, hè", grapt hij. "Eenmaal, andermaal? Verkocht, voor 850.000 euro."Er klinkt gejuich vanuit de zaal. Een record, noemt Scheper het. Want inclusief veilingkosten komt de verkoop op ruim een miljoen euro uit. Bieder Gerrit, die overigens niet mee heeft gedaan voor déze munt, lacht zijn tanden bloot. "Dit is maar voor een paar mensen weggelegd. Ik had niet gedacht dat het voor zóveel geld weg zou gaan. Maar ik wist wel: voor dit kwartje moest je je portemonnee meenemen."Er klinkt gejuich vanuit de zaal. Een record, noemt Scheper het. Want inclusief veilingkosten komt de verkoop op ruim een miljoen euro uit. Bieder Gerrit, die overigens niet mee heeft gedaan voor déze munt, lacht zijn tanden bloot. "Dit is maar voor een paar mensen weggelegd. Ik had niet gedacht dat het voor zóveel geld weg zou gaan. Maar ik wist wel: voor dit kwartje moest je je portemonnee meenemen."Een andere bieder snapt hoe bijzonder de munt is, maar schudt toch een beetje met zijn hoofd. "Een miljoen euro! Je kan het vlug zeggen, maar daar kun je gewoon twee huizen van kopen. Ongelofelijk. Maar er zijn mensen die het er voor over hebben. Het is en blijft een mooi muntje, natuurlijk."Wie de nieuwe eigenaar van het Wilhelmina-kwartje uit 1891 is, blijft onbekend. De bieder wil graag anoniem blijven. Voor veilingmeester Jacco Scheper kan zijn dag niet meer stuk. "Een record voor een Nederlandse munt! Daar kun je als veilinghuis alleen maar breed van gaan lachen."