Chinese dierentuin verft vacht van honden in pandakleuren

Een Chinese dierentuin heeft de hoon van de bezoekers over zich afgeroepen met een nieuwe attractie. Tegen een extra betaling konden bezoekers van de dierentuin van Taizhou 'pandahonden' zien.



De Britse omroep Sky News meldt dat verschillende advocaten zich in de staatsmedia negatief hebben uitgelaten over deze attractie.



Want nee, de dierentuin had geen nieuwe diersoort ontdekt. En panda's waren het trouwens ook niet. De dierentuin heeft enkele langharige honden voorzien van haarverf. Het gaat om chowchows, een Chinees hondenras dat bekendstaat om zijn weelderige vacht.



"Vanzelfsprekend zullen bezoekers teleurgesteld zijn en zich bedrogen voelen als ze hierachter komen", zegt een advocaat tegen de Chinese staatskrant The Global Times.



Een medewerker van de dierentuin daarentegen zegt het probleem niet te zien. "We noemen het toch panda-honden? Dat is precies wat de mensen te zien krijgen." Een woordvoerder van de dierentuin laat in een reactie weten: "Mensen verven hun haar toch ook?"

Reacties

10-05-2024 10:17:44 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Mensen verven hun haar toch ook?"



Jaaaaa..... maar die kiezen daar zelf voor hè, dat zegt die chinese meneer er niet bij! Jaaaaa..... maar die kiezen daar zelf voor hè, dat zegt die chinese meneer er niet bij!

10-05-2024 10:51:45 allone

Oudgediende



@Mamsie : of niet. Ik heb mijn haar nooit geverfd. Dwz 1x, en had er meteen genoeg van. Wat een ellende

10-05-2024 16:41:53 Grouse

Oudgediende



Wat is het probleem? We hebben hier ook een neppanda rondlopen

