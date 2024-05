Monkey Town Valkenswaard woedend: gezin steelt fooienpot in bijzijn van hun kind

Bij het indoor speelparadijs Monkey Town in Valkenswaard is afgelopen maandag een fooienpot gestolen door een gezin. De medewerkers van het filiaal reageren woedend op Facebook. ‘’Wat is dit ongelofelijk triest’’, schrijft het bedrijf. ‘’Het jatten is al erg genoeg, maar om dit ook nog eens voor de ogen van je kind te doen…’’De camerabeelden van de diefstal werden bewust verspreid op sociale media. Het bedrijf gaf de daders de kans om de pot met geld terug te brengen. Inmiddels zegt Monkey Town de identiteit van de dader te hebben achterhaald en de zaak verder over te laten aan de politie.