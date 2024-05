Koos (11) voelde zich eenzaam op schoolplein, maar komt met oplossing: het Koosbankje

De 11-jarige Koos van Gemert had niet de leukste tijd op school. Hij voelde zich wel vaker eenzaam op het schoolplein. Om die eenzaamheid tegen te gaan, bij hem maar ook andere kinderen, opperde hij een idee in de leerlingenraad: een bankje voor kinderen die eenzaam zijn. De raad is enthousiast, en het 'Koosbankje' is in het leven geroepen.



Als je als kind op het Koosbankje gaat zitten, kunnen andere kinderen je uitnodigen om mee te spelen of erbij te komen zitten voor een praatje. Moeder Anka hoopt dat Koos ook andere scholen inspireert met zijn idee.



"De kinderen in de leerlingenraad en de juf vonden het een heel goed idee. Meerdere mensen hebben geholpen bij het maken van het bankje", vertelt Anka. "De kinderen van de school mochten stemmen over de naam van het bankje en hebben gekozen voor het Koosbankje. Dit vind ik ook erg mooi."

Reacties

09-05-2024 16:57:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.707

OTindex: 94.788

Wat lief...koosbankje!

09-05-2024 17:10:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.929

OTindex: 90.886

En? Werkt het?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: