Aquarium met tropische vissen bij vuilnis gezet: 'Ze waren er niet goed aan toe'

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Toen Hester afgelopen zaterdag haar vuilniszakken bij de Van Poelgeestlaan in Koudekerk aan den Rijn ging weggooien, vond ze iets heel ongebruikelijks bij de afvalcontainer: een aquarium vol met levende tropische vissen. 'Bizar dat mensen van hun aquarium af willen en het zomaar neerzetten.'

Hester wist niet zo goed wat ze met de vondst moest, vertelt ze. 'De verwarming was kapot, anders had ik het aquarium zelf mee naar binnen genomen. Maar aan een kapot aquarium heb je niet zo veel.’

Samen met haar dochter schepte ze de vissen vanuit het aquarium over naar een emmer. Ze besloot een bericht te plaatsen in de Facebookgroep 'Je bent een echte Koudekerker als' met de vraag of iemand met een aquarium de visjes kon redden.



Die oproep bereikte Samantha. Zij besloot samen met haar zus hulp te bieden en ging naar Koudekerk. Beide zussen hebben een tropisch aquarium thuis. Bij Hester haalden ze de visjes op, die nu in het aquarium van Samantha's zus rondzwemmen. 'Zij heeft een aquarium van 1 meter 50.'

'Alle visjes hebben het overleefd, al was te merken dat de vissen er niet goed aan toe waren', zegt Samantha. Ze vindt het treurig dat mensen zo gemakkelijk met levens omspringen. 'Of het nu om een vis, hond, paard of mens gaat, naar mijn mening doet al het leven ertoe.'

Vissen liefdevol ontvangen

Hester is blij dat de vissen een nieuw huis hebben gevonden. 'Gelukkig waren er mensen die de beestjes liefdevol hebben ontvangen in hun aquarium.'

09-05-2024 14:35:27

Mamsie



WMRindex: 45.707

OTindex: 94.788

Quote:

'Gelukkig waren er mensen die de beestjes liefdevol hebben ontvangen in hun aquarium.'



Misschien was dat ook wel de bedoeling van de eerste eigenaar.

Anders zou hij ze misschien door de wc gespoeld kunnen hebben. En dat is nog véél erger dan de beestjes te vondeling leggen. Misschien was dat ook wel de bedoeling van de eerste eigenaar.Anders zou hij ze misschien door de wc gespoeld kunnen hebben. En dat is nog véél erger dan de beestjes te vondeling leggen.

