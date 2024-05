Babyboom in Leiden: zeven kinderen geboren in één straat

Een heuse babyboom in de Goejestraat in Leiden. In de straat werden in de afgelopen negen maanden maar liefst zeven baby's geboren. "We dachten al: zit er iets in het water?"



Een van de kersverse ouders is Femke Tomas. Bijna vier maanden geleden beviel zij van zoon Benjamin, de op één jongste van de zeven pasgeboren baby's. "Het was leuk om samen zwanger te zijn", vertelt ze aan Hart van Nederland.



"Twee baby's gaan nu ook naar dezelfde crèche." Het tegelijkertijd in verwachting zijn, heeft ook zo zijn voordelen. "We kunnen elkaar om tips vragen of producten lenen", vertelt Tomas.



Baby Yash werd geboren op een schrikkeldag en is daardoor maar eens in de vier jaar 'echt' jarig. Dat zie je in de video hierboven.



Lennert Stoter woont in dezelfde straat als Tomas en is vijf maanden geleden voor het eerst vader geworden, van zoon Sem. "Het is onwijs zwaar, maar wel heel erg genieten. Ik merk wel dat m'n sociale leven naar beneden is gegaan", vertelt hij.



Niet alleen voor Stoter is het ouderschap nieuw. "Van de zeven ouders zijn er vier die voor het eerst een kindje hebben gekregen." Gelukkig kunnen hij en de andere kersverse ouders van de Goejestraat steun bij elkaar vinden in een speciale app-groep. "We zitten allemaal in dezelfde levensfase. Zodra er hulp nodig is, komt dat via de groepsapp."



Hoe het kan dat er in deze straat in korte tijd zoveel baby's zijn geboren, is nog een raadsel. "We dachten al: zit er iets in het water", zegt Stoter grappend. De babyboom lijkt voorlopig in ieder geval voorbij. "Voor zover we weten komt er geen nieuw kindje meer bij, maar er komen wat jonge stellen bij en die krijgen misschien wel kinderen."

Reacties

08-05-2024 12:15:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.918

OTindex: 90.863

Hoeveel vaders?

08-05-2024 12:19:49 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.508

OTindex: 19.488

S Eentje: de Heilige Vader kwam even een herderlijk bezoekje aan deze straat brengen.

08-05-2024 15:01:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.698

OTindex: 94.756

Quote:

Hoe het kan dat er in deze straat in korte tijd zoveel baby's zijn geboren, is nog een raadsel.



Hmmm. Mijn 10jarige kleindochter weet allang wat daar voor nodig is.

Laatste edit 08-05-2024 15:03 Hmmm. Mijn 10jarige kleindochter weet allang wat daar voor nodig is.

08-05-2024 15:46:13 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.262

OTindex: 53.559

Ah, woont dáár Douwe Bob...

08-05-2024 15:57:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.792

OTindex: 28.425

@Sjaak : In ieder geval iemand die van douwen weet....

08-05-2024 20:28:41 Dimyr

Nouja die achternaam Stoter is anders ook wel toepasselijk.

