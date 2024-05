Kinderen in Spaanse stad gratis naar stierenvechten

Wie in de Spaanse stad Sevilla naar het stierenvechten gaat, mag vanaf nu gratis een kind meenemen. Zo hopen de organisatoren van de gevechten de traditie onder de aandacht van de jeugd te brengen. Maar niet iedereen is blij met het plan.



Het bedrijf dat stierenvechten in Sevilla organiseert, kondigde de ludieke actie deze week aan. Iedereen met een kaartje voor het stierenvechten mag de komende tijd een kind dat 8 jaar of jonger is gratis meenemen.



In Spanje klinkt kritiek op het plan. Een woordvoerder van de Spaanse vereniging voor dierenartsen vindt de sport bijvoorbeeld niets voor kinderen. "Wij denken dat het verkeerd is dat jonge kinderen deze shows überhaupt mogen bijwonen", zegt de woordvoerder tegen The Guardian. "Het zien lijden van dieren kan psychische schade veroorzaken. Dit hoort niet."



De actie komt op het moment dat in Spanje de nationale discussie over het stierenvechten weer is opgelaaid. De regering maakte eerder deze week namelijk bekend te stoppen met het uitreiken van een prijs voor de beste stierenvechter. Volgens het ministerie van Cultuur past de prijs, een cheque van 30.000 euro, niet 'bij de nieuwe sociale en culturele realiteit'.



Bij stierenvechten doodt een matador de stier met een zwaard nadat mens en dier met elkaar hebben gevochten. Veel vooral jonge Spanjaarden noemen het stierenvechten barbaars en achterhaald.

Reacties

08-05-2024 10:12:13 allone

Oudgediende



belangrijk:

Heerlijk: stieren doden.

Nou ja. In het abattoir gebeurt dat iedere dag

08-05-2024 20:20:20 Mamsie

Oudgediende



Zo'n gruwelijke vertoning. Daar wil je toch geen jonge kinderen mee confronteren!



Ik was heel lang geleden op vakantie in Spanje. En de familie ging argeloos naar een stierengevecht in de omgeving. Ik had daar geen zin in en ik bleef op de camping omdat ik het niks vond.

Toen de familie terugkwam, waren ze nogal aangeslagen en geschokt.

Hadden ze vooraf toch kunnen weten.

