Indiase man niet schuldig na gedwongen "onnatuurlijke seks" met zijn vrouw

Een rechtbank in India heeft een aanklacht van een vrouw, die haar man aanklaagde omdat hij haar gedwongen zou hebben tot 'onnatuurlijke seks', verworpen. De echtgenoot werd onschuldig bevonden omdat het volgens de Indiase wet niet strafbaar is om een echtgenote tot seks te dwingen.



Het komt in India al niet vaak voor dat mannen terecht moeten staan voor seksueel geweld, maar een rechtszaak van een vrouw tegen haar man is in het land een zeldzaamheid. Het vonnis, waarover onder andere Times of India en CNN schrijven, vestigt daarom opnieuw de aandacht op de kwetsbare positie van vrouwen in de Indiase maatschappij.



Het oordeel van de Madhya Pradesh-rechtbank is gebaseerd op een wet die stelt dat seksueel geweld binnen het huwelijk niet strafbaar is, mits het slachtoffer ouder is dan 18 jaar. Deze wet ligt al jaren onder vuur in India. Tegenstanders willen dat hij afgeschaft wordt, terwijl voorstanders van mening zijn dat afschaffing van de wet een gevaar kan zijn 'voor de traditie van het huwelijk'.



De leden van de hoge raad in het territorium Delhi waren in 2022 verdeeld over een mogelijk verbod. Daardoor is een eindoordeel van de nationale hoge raad nodig. Die heeft zich tot nu toe echter niet uitgesproken over de kwestie.



Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat haar man haar kort na de huwelijksvoltrekking in 2019 dwong tot 'onnatuurlijke seks'. Hij zou 'zonder wederzijdse toestemming vleselijke gemeenschap' met haar hebben gehad 'buiten de natuurlijke orde die geldt voor elke man, vrouw of dier'.



Deze formulering werd in het verleden vaak gebruikt in aanklachten tegen homoseksuele koppels, toen seks tussen mensen van gelijk geslacht nog verboden was in het land. Dat verbod werd in 2018 opgeheven.



Volgens de vrouw bleef het misbruik niet bij één keer. De man zou ook gedreigd hebben haar te verlaten als ze het tegen anderen zou vertellen.



De rechter bleek gevoelig voor het verweer van de echtgenoot, dat verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar is. Deze wet stamt nog uit de tijd dat India een kolonie van Groot-Brittannië was, wat het sinds 1947 niet meer is.



"Wanneer de verkrachting bestaat uit het inbrengen van de penis in de mond, de vagina of de anus van een vrouw, en als die daad wordt verricht met zijn echtgenote, niet jonger dan vijftien jaar, dan is de instemming van de echtgenote niet relevant", zei de rechter, waarbij hij wel even vergat dat de leeftijdsgrens inmiddels 18 is. "Verkrachting binnen het huwelijk is niet erkend als misdrijf."



Volgens een onderzoek door de Indiase regering, uitgevoerd van 2019 tot 2021, komt het in India na verkrachtingen zelden tot rechtszaken. Van de 1664 slachtoffers die zich in drie verschillende ziekenhuizen lieten behandelen, hadden slechts 18 vrouwen zich gemeld bij de politie. Maar die namen in geen enkel geval een aangifte op.

Reacties

08-05-2024 10:29:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.918

OTindex: 90.863



Goed idee, laten we het huwelijk dan maar afschaffen Een gevaar voor de traditie van het huwelijk???Goed idee, laten we het huwelijk dan maar afschaffen

08-05-2024 11:56:44 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.508

OTindex: 19.488

S Een Griekse man trouwt met een jonge vrouw, die nog niet veel weet van seksualiteit. Haar moeder waarschuwt haar: zo gauw die kerel iets onnatuurlijks met je wil doen, bel je mij meteen op.

Afijn, het huwelijk gaat jarenlang goed. Maar op een dag zegt de Griek tegen zijn vrouw: We gaan het nu eens een keer wat anders doen, je moet je nu omdraaien in het bed. Nou, die vrouw belt meteen haar moeder. De boze schoonmoeder valt uit tegen haar Griekse schoonzoon: Wat hoor ik nou, wil jij dat mijn dochter zich moet omdraaien in het bed, perverseling die je bent. De Griek antwoordt: Maar beste schoonmoeder, wij zijn nu al jaren getrouwd en ik dacht dat jij ook wel eens een keer grootmoeder zou willen worden.

08-05-2024 20:28:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.698

OTindex: 94.756

Ik vraag me af wat die vent voor onnatuurlijks met haar gedaan heeft.

Ander standje waar zij niet van hield of was hier echt sprake van een enge perverseling?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: