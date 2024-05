Slaper in papiercontainer komt in vuilniswagen terecht, raakt zwaargewond

Een persoon is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een incident met een vuilniswagen in Arnhem. De persoon lag waarschijnlijk te slapen in een papiercontainer aan het Maisveld toen die werd geleegd. Hij of zij kwam in de vuilniswagen terecht.



De politie doet onderzoek op locatie, meldt de politie op X.



"Het lijkt er op dat omstanders hebben gezien hoe een persoon in de vuilniswagen is beland", laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. "We doen nu onderzoek om een misdrijf uit te sluiten."



Het is onbekend wat de verwondingen zijn van de persoon. Meer informatie over de identiteit van de persoon is niet bekend.



Een woordvoerder van afvaldienst PreZero laat aan Hart van Nederland weten dat het gaat naar omstandigheden goed gaat met het personeel op de wagen. "Ze zijn natuurlijk vreselijk geschrokken. Collega's zijn ter plaatse om ze bij te staan en we hebben Slachtofferhulp ingeschakeld."

Au. Vreselijk voor de gewonde en vreselijk voor de mensen die gewoon hun werk deden. Bijna nog erger voor de laatste.

S Ondertussen overleden

Van slapen naar eeuwig slapen..

