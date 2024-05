Medivac vanaf windturbine op Noordzee

De Kustwacht heeft vorige week vrijdag een bijzondere medische evacuatie uitgevoerd: er werd op volle zee een patiënt van een windturbine getakeld.Het Kustwachtcentrum kreeg via de beheerder van het windpark Hollandse Kust Zuid de melding dat een persoon medische hulp nodig had. De werknemer bevond zich boven in de turbineruimte van een windmolen. De Kustwacht stuurde de kustwachthelikopter er naartoe. De persoon met klachten werd in de helikopter gehesen en naar Rotterdam The Hague Airport gevlogen. Hier stond een ambulance klaar die de patiënt naar het ziekenhuis bracht.Hoewel het om een uitzonderlijke opdracht ging, zijn de helikopterbemanningen volgens de Kustwacht wel getraind om een persoon boven uit de nacelle van een windturbine te halen. De bouw van windparken op de Noordzee zorgt voor meer mensen op het water, die medische zorg nodig kunnen hebben.