Komiek imiteert transvrouw in gemeenteraad van Austin, Texas

De actie levert hem ook kritiek op: 'Deze man maakt ongelooflijk voor de hand liggende en zeer ongrappige rechts-conservatie satire'De Amerikaanse cabaretier Alex Strenger imiteerde een transvrouw in de gemeenteraad van Austin, de hoofdstad van Texas. In zijn sarcastische monoloog zei hij onder andere: "De staat probeert mijn identiteit als vrouw uit te wissen. En net als mijn kameraden in Palestina ben ik ook slachtoffer van genocide."Een van de gemeenteraadsleden onderbreekt hem op een gegeven moment en vraagt of hij ook ooit iets serieus te vertellen heeft. "Ik ben serieus", zegt Strenger vervolgens.De vrouw die op het filmpje achter hem zit reageert ook kritisch op X. "Deze man maakt ongelooflijk voor de hand liggende en zeer ongrappige rechts-conservatieve satire. Dit is nog steeds niet duidelijk genoeg voor de goedgelovige conservatieven in zijn reacties, die over zichzelf struikelen om te vragen of hij het meent - wat bewijst dat hun enige begrip van transvrouwen een schaamteloze karikatuur is." Daarnaast vindt ze dat "publieke reacties moeten worden gebruikt om te goeder trouw gesprekken te voeren over echte problemen, niet voor kinderachtige en wrede pogingen om viraal te gaan."Het zou volgens haar niet de eerste keer zijn dat hij de boel komt verstoren.