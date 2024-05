Toerist vraagt aan politieagent welk concert er in de avond op de Dam is

Een toerist vraagt aan een politieagent welk concert er op de avond van 4 mei op de Dam is. Op de video is te zien hoe de agent uitlegt dat er geen sprake is van een concert, maar van een nationale herdenking.De vrouw wilde kennelijk de Dam betreden, maar dat kon niet. De Dam was namelijk extra beveiligd vanwege het risico op protesten tijdens de herdenking.Na het gesprek met de agent liep de vrouw weer de andere kant op. Het zag ernaar uit dat ze lichtelijk geïrriteerd was omdat ze de Dam niet kon betreden.