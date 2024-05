School in Ohio sluit deuren vanwege incident met bigfoot

Een school in de Amerikaanse staat Ohio moest haar deuren sluiten nadat een grapjas zich had verkleed als Bigfoot en over de campus was gerend. Het incident vond woensdagochtend plaats op het Firelands Local School District in Oberlin. Op sociale media schreef de school dat de gebouwen waren gesloten vanwege ‘’een onbekende bezoeker’’ op de campus, maar uit verschillende video-opnames van studenten bleek al snel dat het ging om een persoon die zich had verkleed als Bigfoot.’Hoewel sommige mensen de situatie licht opvatten, blijft het een feit dat we de veiligheid niet uit het oog mogen verliezen’’, reageert de hoofdinspecteur van de campus in een brief aan de ouders.De ouders van de leerlingen denken daar anders over. Zij schrijven dat ‘’vroeger iedereen gewoon zou hebben gelachen om de grap’’. ‘’Helaas is de wereld nu totaal anders’’, aldus de ouders. Wie er verstopt zat in het kostuum is niet bekend.