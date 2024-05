Gewonde orang-oetan gebruikt zelfgemaakt medicijn om wond te laten genezen

Een orang-oetan in de jungle op het Indonesische eiland Sumatra heeft zichzelf verzorgd met een natuurlijk medicijn. De aap maakte een papje van een geneeskrachtige plant, en smeerde dat op een wond op zijn gezicht, die daardoor genas.

Het is volgens wetenschappers voor het eerst dat is vastgesteld dat een dier in het wild een medicijn gebruikt om een verwonding te behandelen.



Onderzoekers zagen in juni 2022 dat de aap, Rakus, gewond was aan zijn gezicht. Waarschijnlijk liep hij de verwonding op bij een gevecht met een andere orang-oetan.



Vervolgens zagen ze hoe Rakus op de stengels en bladeren van de plant akar kuning kauwde, en het sap over de wond smeerde. Akar kuning is een plant die ontstekingsremmende en anti-bacteriƫle eigenschappen heeft, en die in de lokale geneeskunde onder meer gebruikt wordt om malaria te bestrijden.



Nadat hij de plantenpasta op de wond had gesmeerd, dekte Rakus die af met de fijngekauwde bladeren. Vijf dagen later was de wond in zijn gezicht geheeld.



Wetenschappers denken dat het gaat om een doelgerichte vorm van zelfmedicatie, omdat de apen de bewuste plant normaal gesproken zelden eten.



"Hij bracht de pasta herhaaldelijk aan, en bracht daarna ook meer vaste plantenmassa aan. Het hele proces duurde echt behoorlijk lang. Daarom denken we dat hij het bewust heeft gedaan", zegt onderzoeker Isabella Laumer tegen de BBC.



Volgens de onderzoeker is het mogelijk de eerste keer dat de aap de behandeling bij zichzelf toepaste. "Het kan zijn dat hij de wond per ongeluk aanraakte met zijn vinger waar de plant op zat. Omdat de plant vrij krachtige pijnstillende stoffen bevat, kan hij onmiddellijk verlichting van de pijn hebben gevoeld, waardoor hij er steeds meer opsmeerde", aldus Laumer.



De onderzoekers houden nu scherp in de gaten of andere orang-oetans op het eiland het gedrag van Rakus overnemen.

