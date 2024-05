Oma giet per ongeluk witte wijn in flesje van kleinkind, dat in alcoholcoma belandt

Een grootmoeder uit Bari, Zuid-Italië, verwisselde een fles water met een fles wijn en schonk die bij het melkpoeder in het flesje van haar kleinkind

Reacties

04-05-2024 08:12:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.899

OTindex: 90.802

Och jee oma. Slordig. Wat een drama. Zien water- en wijnflessen er tegenwoordig hetzelfde uit?

