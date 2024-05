Wekkers iPhones gaan niet meer af na update, gebruikers boos

Meerdere iPhone-gebruikers die op de wekker van hun smartphone vertrouwen om op tijd wakker te worden zijn de afgelopen dagen onaangenaam verrast. Na de laatste iOS-update (17.4.1) lijkt de wekker van de telefoons niet of heel zacht af te gaan. Apple geeft aan inmiddels druk bezig te zijn om het probleem op te lossen.



Op sociale media klagen gebruikers steen en been over de bug. Zo vertelt een TikTok-gebruiker gefrustreerd dat ondanks het instellen van vijf alarmen geen enkel alarm afging. "Dit heeft mijn hele dag in de war geschopt!", aldus de TikTokker.



Apple heeft inmiddels bevestigd op de hoogte te zijn van het probleem, maar heeft nog niet bekend gemaakt over de oorzaak of hoeveel gebruikers precies worden getroffen. Ook is niet duidelijk of het probleem zich beperkt tot specifieke iPhone-modellen. Meerdere Nederlandse media berichten over het probleem, maar Hart van Nederland heeft nog geen bewijs gevonden dat ook Nederlandse iPhones met het probleem te maken hebben.



Een officiële oplossing vanuit Apple is er nog niet, maar enkele gebruikers hebben al enkele mogelijke noodoplossingen gedeeld. Een eenvoudige check van de alarminstellingen en het volume kan soms al soelaas bieden.,



Sommigen wijzen naar de zogenaamde aandachtsdetectie-functie van nieuwere iPhones als mogelijke boosdoener. Deze functie kan als die is geactiveerd het volume van meldingen verminderen als het toestel detecteert dat je ernaar kijkt.



Dat zou ook alarmgeluiden kunnen beïnvloeden. Dit kan je doen door in instellingen te zoeken naar 'voorzieningen aandachtsdetectie'. Dan kom je in het scherm van Face ID en aandacht, en kan je 'Voorzieningen aandachtsdetectie' uitzetten.

Reacties

03-05-2024 19:00:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.672

OTindex: 94.684

Naast mijn bed staat op het nachtkastje een gewone digitale wekker, met zo'n snoertje. En die doet gewoon wat ik hem opdraag.

Hoewel..... dan moet natuurlijk de elektriciteit niet uitvallen natuurlijk....



Laatste edit 03-05-2024 19:01

03-05-2024 19:23:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.897

OTindex: 90.797

@Mamsie : die van mij heeft een gewoon ouderwetse batterij. Of er nog wekkers te koop zijn die je moet opwinden?

04-05-2024 01:19:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.897

OTindex: 90.797

@Grouse :



Die zeggen mij nooit hoe laat t is; dat het licht wordt kan ik zo ook wel zien. Dat het ochtend wordt kun je altijd wel horen. Die zeggen mij nooit hoe laat t is; dat het licht wordt kan ik zo ook wel zien. Dat het ochtend wordt kun je altijd wel horen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: