Gratis kaarten voor Dodenherdenking op Marktplaats aangeboden voor geld

Gratis kaartjes voor de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn de afgelopen dagen op Marktplaats aangeboden voor geld. De Joodse organisatie Centraal Joods Overleg reageert vol afschuw op de handel: "Wat ben je dan verkeerd bezig!"



Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte dinsdag bekend dat mensen dit jaar vooraf een plek moeten reserveren voor de herdenking komende zaterdag. Dinsdagavond waren alle 10.000 kaarten vergeven. Zonder reservering kan de herdenking op de Dam niet worden bijgewoond. Wie er toch niet bij kan of wil zijn, moet de reservering annuleren zodat het kaartje weer beschikbaar komt in het systeem. Maar dat doet niet iedereen.



Dat de gratis kaarten nu op Marktplaats worden aangeboden voor geld, is voor het Centraal Joods Overleg een doorn in het oog. "Met de bedoeling om de herdenking net zo waardig te laten verlopen als in andere jaren, neemt de gemeente Amsterdam deze maatregel. En dan zie je dit", zegt voorzitter Chanan Hertzberger tegen Hart van Nederland.



"Juist om te voorkomen dat mensen op de een of andere manier de Dodenherdenking gaan misbruiken voor hun eigen agenda. Of in dit geval voor hun eigen portemonnee", vervolgt Hertzberger. "Wat ben je, in beide gevallen, dan verkeerd bezig. Slecht zelfs. Hoe goede bedoelingen door mensen met slechte bedoelingen worden misbruikt."



Marktplaats laat in een schriftelijke reactie weten de advertenties te hebben verwijderd nadat ze ervan op de hoogte werden gebracht. "In het kader van de veiligheidsoverwegingen die ten grondslag liggen aan het verplichte gebruik van tickets voor de Nationale Herdenking op de Dam, laten wij de (door)verkoop van deze tickets niet toe op ons platform."



Hoeveel gratis reserveringen er zijn aangeboden, en voor welke prijs, wil de woordvoerder niet zeggen. Het verkoopplatform houdt de komende dagen een oogje in het zeil. "Wij zullen dergelijke advertenties zo snel mogelijk verwijderen."

