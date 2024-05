Bevrijdingsfestival Alkmaar moet verplaatsen om broedende vogel

Het bevrijdingsfestival in Alkmaar, dat zou plaatsvinden in cultuurpark De Hout, is verplaatst naar een andere locatie vanwege meerdere vogelnestjes van lepelaars in het park. Om de natuur niet te verstoren, zijn feestgangers op 5 mei nu welkom in de voormalige gasfabriek.De lepelaars kwamen eind maart aan in cultuurpark De Hout, waar veel evenementen worden georganiseerd. Het gaat om acht nestjes en 16 lepelaars. "Broedende vogels en een festival is geen goed idee", vertelt Rowy Onrust van DOSS Event Support tegen Editie NL. Zij organiseren het Bevrijdingsfestival. "En wij dachten: in mei leggen alle vogels een ei, dus dat betekende voor Bevrijdingsdag dat wij moesten verplaatsen."De aanwezigheid van de lepelaars en hun nestjes bleef niet onopgemerkt bij de stadsbewoners. "Het werd breed gesignaleerd door vogelliefhebbers en ik kreeg wekenlang foto's doorgestuurd van de nestjes", gaat Onrust verder.