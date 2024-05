Flitspalen bij Antwerpen op hol geslagen: iedereen geflitst

Wie de komende dagen op en neer rijdt naar Antwerpen, kan erop rekenen dat de flitspalen op de ringweg van de stad je nummerbord flitsen. Verschillende flitspalen rondom de Belgische stad zijn op hol geslagen, meldt de Vlaamse politie.De flitspalen flitsen dan wel elke auto, of je nu te hard rijdt of niet. Maar je hoeft niet bang te zijn dat er een boete op je mat valt als je niet te hard reed, verzekert de politie ongeruste weggebruikers. "Bestuurders die onterecht geflitst worden, zullen geen boete krijgen", zegt een woordvoerder van de politie tegen de Vlaamse omroep VRT.De afgelopen uren kreeg de politie meerdere berichten op sociale media van bestuurders die waren geflitst in de buurt van Antwerpen. Dat gebeurde onder meer op de ringweg ter hoogte van Berchem richting Nederland en ook bij de Kennedytunnel richting Gent.Een reactie van de Antwerpse wegpolitie op Instagram op een van de vele berichten die ze ontving.Beeld © InstagramEen reactie van de Antwerpse wegpolitie op Instagram op een van de vele berichten die ze ontving."Er wordt eerst automatisch uitgefilterd en daarna gaan we in het verwerkingscentrum ook nog eens kijken naar welke personen effectief een overtreding begaan hebben en welke niet. Wie geen overtreding beging en zich aan de regels hield, zal geen boete krijgen", zegt de woordvoerder.De verantwoordelijke dienst is op de hoogte van het probleem, maar het zal zeker vanavond nog niet zijn verholpen. De verwachting is dat dit op zijn vroegst morgenochtend gebeurt.