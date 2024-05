9-jarige Branson redt leven van ouders na tornado in VS

De 9-jarige Amerikaanse Branson heeft het leven van zijn ouders gered nadat de auto waar het gezin in zat door een tornado tegen meerdere bomen aan werd gegooid. Zijn ouders liggen met tal van botbreuken momenteel op de intensive care in de staat Oklahoma, maar het ziet er naar uit dat ze volledig zullen herstellen – met dank aan hun zoon.



Afgelopen weekend trok een aantal tornado's over de Amerikaanse staat. Meerdere mensen kwamen door het natuurgeweld om het leven, velen raakten gewond en anderen verloren hun huis en bezittingen.



Branson was samen met zijn ouders Wayne en Lindy onderweg naar een veilige plek om te schuilen totdat hun auto plots in een van de tornado's terechtkwam. Johnny, de broer van Wayne, was met het gezin aan het bellen op het moment dat de tornado de auto omverblies.



Van de auto bleef weinig over en beide ouders raakten zwaargewond. De vader brak onder meer zijn nek, rug, meerdere ribben en zijn arm. De moeder van het gezin brak haar onder meer ook haar rug en nek en daarnaast liep ze een geperforeerde long op en een gebroken kaak.



Wonder boven wonder raakte Branson niet gewond. De 9-jarige klom uit de auto en liep in het donker bijna twee kilometer door alle puin die de tornado had veroorzaakt. Uiteindelijk belde hij aan bij een buurman die hem hielp om hulp te regelen voor zijn zwaargewonde ouders.



"Het enige wat voor licht zorgde op zijn weg waren de bliksemflitsen", zegt oom Johnny tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS. "Hij rende zo hard hij maar kon, legde meer dan anderhalve kilometer af in zo'n 10 minuten. Best indrukwekkend voor zo'n kleine jongen."



"Het laatste wat hij zei voordat hij wegging bij zijn ouders was: ga niet dood alsjeblieft, ik kom terug."



Beide ouders liggen momenteel in het ziekenhuis, maar de verwachting is dat ze allebei volledig zullen herstellen.



In de tussentijd heeft het gezin geen inkomen. Er is een inzameling gestart om het gezin financieel te compenseren. Inmiddels is omgerekend al bijna 20.000 euro opgehaald.

Reacties

02-05-2024 15:04:10 vaughn

Senior lid

WMRindex: 483

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

"Er is een inzameling gestart om het gezin financieel te compenseren. Inmiddels is omgerekend al bijna 20.000 euro opgehaald."



Dat is mede door het verrotte zorgstelsel in de V.S net genoeg om 1 dag op een bed in het ziekenhuis te liggen.

02-05-2024 20:27:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.663

OTindex: 94.667

Een prima jongen, die komt er wel!

