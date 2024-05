Enorm onweer houdt halve stad wakker

DEN HAAG - Veel mensen zaten woensdagochtend vroeg rechtop in hun bed. Heftige onweersbuien trokken over de regio. 'Ik heb net echt de meest bizarre en hardste onweersknal van m'n leven gehoord, holy shit', schrijft Irene uit Den Haag.

In de vroege woensdagochtend ging het flink los boven Den Haag en de omliggende regio. 'Eerst was er wat gerommel in de lucht en daarna waren er lichtflitsen, harde klappen en veel regen', zegt Leny uit Voorburg in het radioprogramma West Wordt Wakker van Omroep West.



Dat veel mensen het onweer opmerkten, is niet gek, zegt weerman Huub Mizee. 'We hebben enorme ontladingen gehad.'

In de buurt van de Vaillantlaan in Den Haag is volgens Mizee om 5.41 uur een klap gemeten van 319.000 ampère. 'Normaal gaat het om knallen van zo'n 50.000 tot 60.000 ampère, dus het was echt een enorm zware knal.'



Dat ervaarde Esmeralda in Den Haag ook. 'OMG die knal om 5.45 uur was echt niet normaal hoor', schrijft ze op X. En ook Denise noemt de knallen boven Den Haag 'behoorlijk heftig'.

Aan de Haagweide in Den Haag ontstond kort na die harde knal een brand in een flat. Of hier de bliksem is ingeslagen, kon een woordvoerder niet met zekerheid zeggen. 'Maar het zou zomaar kunnen.'



Het onweer past volgens Mizee in het 'zomerse weerbeeld' dat nu in ons land is. 'Het was rond die tijd dertien à veertien graden. Heel zacht. Het was zomers aandoend onweer.'

Dat zomerse weer blijft komende dagen nog even. Woensdagmiddag lopen de temperaturen flink op, boven de twintig graden. 'De koude aprildagen zijn verleden tijd.'

Reacties

02-05-2024 10:42:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.894

OTindex: 90.782



Inclusief onweer

Hoe hard de donder klinkt, zal er van afhangen of je midden in de storm zit of een eind er vanaf

Waarschijnlijk heeft iedereen dat wel meegemaakt. Als donder en bliksem tegelijk optreden, is het lekker lawaaierig Boven de 20, zeg dat wel: 27 graden hierInclusief onweerHoe hard de donder klinkt, zal er van afhangen of je midden in de storm zit of een eind er vanafWaarschijnlijk heeft iedereen dat wel meegemaakt. Als donder en bliksem tegelijk optreden, is het lekker lawaaierig

02-05-2024 11:14:40 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.196

OTindex: 1.093

Quote:

'De koude aprildagen zijn verleden tijd.'

Alle aprildagen zijn verleden tijd. Nieuwe aprildagen zullen weer ontstaan in de tijd. Alle aprildagen zijn verleden tijd. Nieuwe aprildagen zullen weer ontstaan in de tijd.

02-05-2024 11:30:21 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.851

OTindex: 23.302

Yep, ik woon in Schiedam en hier was het ook behoorlijk aan het spoken.

02-05-2024 12:37:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.894

OTindex: 90.782

Ik krijg nu een waarschuwing voor extreem onweer, dus er komt nog meer

02-05-2024 18:14:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.894

OTindex: 90.782

Het onweert hier nu, maar het houdt ons niet wakker

02-05-2024 18:31:48 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 187

OTindex: 11

Wnplts: Delft

Ik woon in Delft en het is hier ook behoorlijk te keer gegaan

02-05-2024 19:01:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.894

OTindex: 90.782





Oh nee, volgens het weerbericht gaan ze juist de andere kant op :

Aan het begin van de avond ontstaan meerdere onweersbuien boven het zuidoosten van het land. Gedurende de avond trekken de buien via het noordwesten het land over. De meest pittige exemplaren lijken voor Brabant en Limburg bestemd te zijn, maar ook het midden en het westen moeten in de loop van de avond rekening houden met enkele stevige (onweers)buien. Bij de buien is kans op hagel, onweer en zware windstoten tot circa 75 km/uur.



Laatste edit 02-05-2024 19:04 @Tiepmiep : omdat ik bij de Duitse grens woon, is het nu pas hier aangekomen.Oh nee, volgens het weerbericht gaan ze juist de andere kant opAan het begin van de avond ontstaan meerdere onweersbuien boven het zuidoosten van het land. Gedurende de avond trekken de buien via het noordwesten het land over. De meest pittige exemplaren lijken voor Brabant en Limburg bestemd te zijn, maar ook het midden en het westen moeten in de loop van de avond rekening houden met enkele stevige (onweers)buien. Bij de buien is kans op hagel, onweer en zware windstoten tot circa 75 km/uur.

02-05-2024 20:22:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.663

OTindex: 94.667

Ben ik even blij dat we nog niet aan het kamperen zijn! En dat de caravan nog lekker in de stalling staat!!!

02-05-2024 21:03:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.726

OTindex: 28.419

@allone : @Tiepmiep : @Mamsie : Hier in de Kop is het nog steeds het mooiste weer van de wereld. Geen spatje gevallen

02-05-2024 21:43:42 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.495

OTindex: 19.470

S Het ergste gaat nog komen.



Ik heb zojuist als Paus zijnde de Goddelijke opdracht gekregen om met mijn oude jichtige lijf opnieuw zo'n ark te gaan bouwen. Ach, Paus zijn is ook niet alles, had ik maar doorgeleerd voor vuilnisman. Ik heb zojuist als Paus zijnde de Goddelijke opdracht gekregen om met mijn oude jichtige lijf opnieuw zo'n ark te gaan bouwen. Ach, Paus zijn is ook niet alles, had ik maar doorgeleerd voor vuilnisman.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: