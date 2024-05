Vrachtschip doormidden gebroken op de Waal

DEEST - Een vrachtschip beladen met zand is gebroken. Het schip ligt bij de zandwinningslocatie tussen Deest en Winssen. Hoe het schip heeft kunnen breken, is nog onduidelijk.Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat lekt het schip geen olie. "Maar voor de zekerheid is er een olieboom geplaatst. Dat zijn grote absorberende worsten die voorkomen dat er olie in het water belandt", legt de woordvoerder uit.Hoeveel mensen er aan boord waren, weet Rijkswaterstaat niet. "Vermoedelijk is de bemanning van boord gesprongen", zegt de woordvoerder. Ook is de route van het schip niet bekend.De scheepvaart ondervindt geen hinder, laat Rijkswaterstaat weten. Het is nu aan de verzekeraars om het vrachtschip weg te halen.