Kat overleeft reis van duizend kilometer in postpakketje

Dat katten van dozen houden is algemeen bekend, maar de nieuwsgierigheid van de Amerikaanse kat Galena pakte verkeerd voor haar uit: het dier werd teruggevonden in het pakketpostmagazijn meer dan duizend kilometer verderop. De kat overleefde de dagenlange reis zonder eten en drinken.De eigenaren van Galena gingen begin april op zoek naar de kat, omdat ze haar nergens meer konden vinden. Ze plaatsen een bericht op Facebook, maar de zoektocht bleef zonder resultaat. "We hebben een week lang overal gezocht, in iedere hoek en in de buurt. We hadden zelfs posters gemaakt. We zijn er kapot van. Ik heb veel emotionele steun aan Galena", was te lezen in het bericht van Carrie Stevens Clark.Het was een medewerker van e-commercebedrijf Amazon in Los Angeles die de kat bijna een week later uiteindelijk aantrof in een van de retourzendingen. Galena zat verstopt in een grote retourdoos met daarin vijf schoenendozen. Het pakketcentrum ligt bijna 1050 kilometer van haar huis in Utah.De medewerker van Amazon die haar aantrof, zegt dat Galena "ontzettend bang en gestrest was" van de lange reis. De medewerker probeerde haar bij te voeren, maar vanwege de stress dronk en at ze niks, zegt ze tegen de Amerikaanse krant USA Today. Ze belde de dierenarts, die de chip van Galena kon scannen en zo de eigenaren kon achterhalen."Eerst geloofde ik de dierenarts niet", vertelt Carrie Stevens Clark nadat ze het belletje had gekregen. "Maar ze moet in het pakket zijn gekropen zonder dat wij het wisten." Ondanks dat Galena ruim zes dagen zonder eten en water heeft gezeten, was ze volgens de dierenarts wel in goede conditie.Dankzij een kier in de doos kon ze gewoon blijven ademen. Ook zorgden de wisselende temperaturen ervoor dat het niet te warm werd voor Galeno. Het koppel ging vervolgens met het vliegtuig naar Los Angeles om hun geliefde kat weer op te halen. Ze zijn samen met Galeno in een huurauto weer naar Utah gereden.