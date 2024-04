101-jarige Amerikaanse wordt steeds aangezien voor baby

Het heeft ruim 24 jaar geduurd, maar een 101-jarige Amerikaanse heeft dan toch eindelijk kennisgemaakt met de problemen van de ooit zo gevreesde millenniumbug.

Tegen de Britse omroep BBC doet ze haar verhaal.



Patricia, geboren in 1922, komt namelijk sinds twee jaar in opmerkelijke situaties terecht als ze wil boarden voor een vlucht bij American Airlines. Dat doet ze ondanks haar hoge leeftijd nog steeds met enige regelmaat om haar familie op te zoeken.



En dat ging tot haar 100ste verjaardag prima. Tot haar 97ste vloog ze zelfs nog geheel zelfstandig. Daarna vloog ze altijd samen met familie, vooral omdat haar ogen te slecht waren geworden. Maar ook dat ging prima. Bij het boeken kun je namelijk aangeven of je assistentie nodig hebt aan boord. En dan zorgt de crew er bijvoorbeeld voor dat er een speciale rolstoel klaarstaat om je door het smalle gangpad naar je stoel te rijden.



Maar sinds Patricia -ze wil haar achternaam liever voor zich houden - een eeuweling is, staat de crew niet meer klaar met een rolstoel, maar met een maxicosi of een speciaal babybedje. Inderdaad: de computersystemen van American Airlines zijn klaarblijkelijk nog niet helemaal millenniumproof. Patricia's geboortedatum van 1922 staat in de systemen als '22.



De ongemakken werden altijd lachend ter plekke opgelost, vertelt ze, maar toch zou een oplossing voor de volgende vlucht fijn zijn.

Reacties

Prachtig dat ze nog zoveel doet Zo blijf je jong

Maar bevoorrecht is ze zeker! @allone : Dat ze in conditie is om dat nog allemaal te doen.Dat is niet iedereen gegeven.Maar bevoorrecht is ze zeker!

