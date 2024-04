Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein methode

Misschien heb je vaak ruzie met je partner. Op veel terreinen denken jullie allebei dat je dingen het beste weet en begrijpt. En omdat jullie ook niet erg goed zijn in onderhandelen kan de spanning dan behoorlijk hoog oplopen.Er is een methode die daarbij kan helpen. Het heet de KapiteinsmethodeCassidy Skelton maakt propaganda voor de methode op Tiktok „We doen dit ding genaamd De Kapitein, waarbij elk gebied van ons leven een kapitein heeft, en als jij de kapitein van dat gebied bent, dan mag jij alles bepalen en de andere persoon hoeft alleen maar te volgen en te luisteren”, legt Skelton uit.Het klinkt eenvoudig. Bedenk over wat voor zaken jullie eeuwige ruzies gaan. Over geld? Over de kinderen? Over de route ergens heen? Bedenk voor die gebieden wie van jullie de Kapitein is. Jij bent bijvoorbeeld Kapitein over geld. Jij bepaalt daar de dagelijkse lijn. De ander is Kapitein over de route. Hij/zij zegt wat de beste weg ergens heen is. Dus geen gedoe meer in de auto: de kapitein bepaalt!Er is geen wetenschappelijke literatuur te vinden over de effectiviteit van het idee. Volgens Skelton is het een topidee.En als je nu steeds ruzie hebt kun je het gewoon proberen, toch?Maar niet valsspelen: de kapitein is de baas