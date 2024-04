Achtergelaten hond in VS achtervolgt baasje kilometers

Een vrouw in Californië heeft op wel heel brute wijze afstand gedaan van haar hond. Ze gooide het dier uit haar auto, waarna het nog kilometers achter de auto aan rende.

Een bezorger die achter de auto reed, filmde de gebeurtenis. "Ze heeft hem gewoon achtergelaten", zei ze. De vrouw had haar nummerplaat verwijderd, zodat ze niet getraceerd kon worden.



De bezorger deelde de beelden vervolgens vol frustratie op sociale media, en kwam op die manier in contact met Destiny Gomez, een dame die zwerfdieren opvangt. "De video brak echt m'n hart", zei ze tegen NBC Los Angeles.

